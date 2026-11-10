آمادگی حداکثری پلیس عرصه را بر متخلفان تنگ کرده است

گروه استان ها- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی بسیار خوب پلیس کرمانشاه، گفت: این آمادگی حداکثری عرصه را بر متخلفان، مجرمان و قانون شکنان تنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،« مهدی حاجیان» فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در دیدار با رئیس و دادستان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه اظهار کرد: پلیس ابتدا به‌عنوان ضابط اجرایی قانون و سپس به عنوان ضابط قضائی، نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت عمومی و اجرای مأموریت‌های قانونی ایفا می‌کند.



وی با بیان اینکه نیروهای نظامی و انتظامی در روزهای سخت و شرایط دشوار، مردانه پای نظام و انقلاب ایستادند و برای حفظ امنیت کشور از هیچ تلاشی دریغ نکردند، خاطرنشان کرد: در آن شرایط، پلیس به معنای واقعی کلمه میدان‌داری کرد و اجازه نداد خدمت‌رسانی به مردم برای لحظه ای نیز متوقف شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی بسیار خوب پلیس کرمانشاه، گفت: این آمادگی حداکثری عرصه را بر متخلفان، مجرمان و قانون شکنان تنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

وی در ادامه با ابراز رضایت از تعامل موجود میان مجموعه انتظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی استان ارتباط و همکاری مناسبی با سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد و انتظار می‌رود این تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش تقویت شود.

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