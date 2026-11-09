معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خبرداد:

گروه استان‌ها - معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، در پی بارندگی‌های اخیر و ایجاد گرفتگی در مسیر خط فاضلاب محدوده پارکینگ شهرداری، عملیات رفع انسداد و بازگشایی مسیر با تلاش نیروهای واحد پشتیبانی و ماشین‌آلات معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری و همکاری نیروهای شهرداری منطقه چهار انجام شد.