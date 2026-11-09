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معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خبرداد:

رفع گرفتگی خط فاضلاب محدوده پارکینگ شهرداری در پی بارندگی‌های اخیر

گروه استان‌ها - معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، در پی بارندگی‌های اخیر و ایجاد گرفتگی در مسیر خط فاضلاب محدوده پارکینگ شهرداری، عملیات رفع انسداد و بازگشایی مسیر با تلاش نیروهای واحد پشتیبانی و ماشین‌آلات معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری و همکاری نیروهای شهرداری منطقه چهار انجام شد.

کد خبر: 4200687تاریخ انتشار: 33 بازدید۰

لوله

 به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،«سجاد یزدانی» معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی اظهار کرد: با تأکید شهردار محترم کرمانشاه، تمامی نیروها و واحدهای عملیاتی شهرداری به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آب‌گرفتگی‌ها و رسیدگی به مشکلات شهروندان اقدام کنند.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده آب‌گرفتگی، گرفتگی مسیرهای فاضلاب یا بروز هرگونه مشکل ناشی از بارندگی، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری کرمانشاه گزارش دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.

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کرمانشاهتابناکشکستگی لوله

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