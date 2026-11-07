گروه استان‌ها -جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به اهمیت حضور پلیس در جامعه و نقش پر رنگ آن در تامین امنیت داخلی بویژه در زمان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، گفت: امروز بی تردید می‌توان این نیروی مخلص و انقلابی را نیروی مقاومت کشور معرفی کرد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «قاسم رضایی»جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی امروز شنبه در کمیسیون عملیات فراجا که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت صیانت از نیروی انسانی و ارتقای آمادگی عملیاتی پلیس، اظهار کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر سازمان است و حفظ سلامت، عزت و امنیت آنان در مجموعه انتظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و تحرکات دشمنان تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال کوچک‌ترین فرصت برای ضربه زدن به نظام و کشورمان بوده است، بنابراین نباید لحظه‌ای از مکر و توطئه‌های آن غافل شده و تصور کنیم خطر رفع شده است، در چنین شرایطی وظیفه داریم که سطح آمادگی خود را به اندازه‌ای ارتقا دهیم که دشمن هیچ‌گاه به اهداف خود دست پیدا نکند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: باید بر اساس رهنمودهای رهبر شهیدمان، آمادگی خود را به سطحی برسانیم که علاوه بر ایجاد اطمینان و دلگرمی در میان مردم، پیام اقتدار و آمادگی کشور به آن سوی مرزها نیز منتقل شده و دشمنان بدانند که ما تحرکاتشان را رصد کرده و تحت هر شرایطی برای دفاع از کشور، نظام و امنیت مردم آمادگی داریم.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین و عملیاتی کردن رهنمودهای امام شهید، گفت: زندگی و سیره رهبر شهیدمان سرشار از درس‌های ارزشمند است و باید لحظه‌به‌لحظه زندگی ایشان را به‌عنوان الگویی برای رفتار، مدیریت و مسئولیت‌پذیری خود قرار دهیم؛ چراکه حرکت در مسیر این الگو می‌تواند زمینه‌ساز عاقبت‌به‌خیری انسان باشد.

رضایی در ادامه نظم و انضباط را از شاخصه‌های اصلی پلیس در سراسر جهان دانست و با بیان اینکه رفتار و گفتار کارکنان انتظامی داخل کشور باید به‌گونه‌ای باشد که دیگران از آنان الگو بگیرند، افزود: فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام بخش‌های سازمان جاری باشد و فرماندهان در کنار ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش تعاملات و کاهش آسیب‌پذیری مجموعه را به‌صورت جدی دنبال کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جدی بودن تهدیدها تأکید کرد: انتظامی کشور یکی از سپرهای مطمئن دفاعی و نیروی مقاومت کشور در برابر تهدیدات است که در برهه‌های مختلف زمانی و شرایط حساس سربلند و روسفید از ماموریت‌های محوله خارج شده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه افزایش رضایتمندی مردم را از مأموریت‌های مهم پلیس برشمرد و اظهار کرد: مردم همواره پشت نظام و انقلاب ایستاده‌و از آرمان‌های ارزشمند آن دفاع کرده‌اند؛ بنابراین مجموعه انتظامی نیز باید با ارتقای کیفیت خدمات، برخورد مناسب و حضور مؤثر در جامعه، زمینه افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با جرائم، به‌ویژه سرقت، گفت: برای کنترل جرائم باید برنامه‌ریزی دقیق و مستمر داشته باشیم و پیشگیری از وقوع سرقت را در کنار افزایش کشفیات با جدیت دنبال کنیم، هشدار دادن، مطالبه‌گری و مسئولیت‌سازی از جمله اختیارات و وظایف پلیس است و باید سایر دستگاه‌های مسئول را نسبت به رعایت اصول ایمنی و حفاظتی آگاه و پاسخ‌گو کنیم.

رضایی در عین حال خاطرنشان کرد: باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری را در جامعه نهادینه کنیم تا هر دستگاه و مجموعه‌ای متناسب با وظایف خود در پیشگیری از وقوع جرم نقش‌آفرینی کند، وقوع سرقت، زورگیری و به سرقت رفتن اموال و دارایی خانواده‌ها موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و مقابله با چنین جرائمی باید همواره از دغدغه‌های اصلی پلیس باشد.

این مقام عالیرتبه انتظامی، همچنین جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز و مقابله با قاچاق اسلحه را از اولویت‌های مهم پلیس عنوان و بر ضرورت تشدید اقدامات در این حوزه تأکید کرد.

وی ایمن‌سازی جاده‌ها و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی را از دیگر مأموریت‌های مهم پلیس عنوان کرد و افزود: حفظ جان مردم و کاهش حوادث جاده‌ای باید همواره مورد توجه فرماندهان و مسئولان انتظامی قرار داشته باشد.

رضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح امنیت محله‌محور در سطح کشور و استان کرمانشاه، اظهار کرد: این طرح از اقدامات مؤثر پلیس در ارتقای امنیت عمومی و کاهش جرائم بوده و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب استمرار پیدا کند.

وی همچنین اجرای طرح مهار و برپایی ایستگاه‌های بازرسی سیار را از ظرفیت‌های قانونی پلیس برای مقابله با جرائم دانست و بر اهتمام فرماندهان در اجرای هدفمند این طرح‌ها تأکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر حضور اتباع خارجی در کشور گفت: در این زمینه باید حساسیت و دقت لازم وجود داشته باشد؛ البته رعایت احترام و حقوق افراد ضروری است، اما با هرگونه تخلف باید قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که مدت مجاز اقامت آنان به پایان رسیده است نیز باید مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف و به کشورهای خود بازگردانده شوند بار دیگر بر ضرورت رصد مستمر وضعیت حضور اتباع خارجی از سوی پلیس امنیت عمومی تأکید کرد و افزود: نظارت بر این موضوع باید با جدیت و بر اساس قوانین و مقررات انجام شود.

رضایی همچنین جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: هیچ خودروی فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش نباید اجازه تردد داشته باشد؛ چراکه اجرای دقیق این مقررات نقش مستقیمی در پیشگیری از جرائم و تأمین امنیت عمومی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اماکن انتظامی را دارای جایگاه و حرمت ویژه دانست و گفت: تمامی افرادی که به مراکز انتظامی مراجعه می‌کنند باید مقررات و شئونات اسلامی را رعایت کنند، در صورت مشاهده موارد مغایر، کارکنان باید با ادبیات مناسب و رفتار شایسته نسبت به توجیه افراد اقدام کرده و پس از رعایت ضوابط، خدمات لازم را ارائه دهند.

رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، از صیانت از کارکنان و ارتقای آمادگی عملیاتی گرفته تا پیشگیری از سرقت، مقابله با قاچاق و سلاح غیرمجاز، کاهش تصادفات و نظارت بر اجرای قانون، مستقیماً با امنیت و آرامش مردم ارتباط دارد و فرماندهان و مسئولان انتظامی باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری این مأموریت‌ها را دنبال کنند.

این مقام عالیرتبه انتظامی همچنین با تبریک ارتقای درجه سردار مهدی حاجیان به سرتیپی، این موفقیت را افتخاری برای مجموعه انتظامی و مردم استان کرمانشاه دانست و اظهار کرد: ارتقای درجه، علاوه بر آنکه افتخاری ارزشمند برای فرد و سازمان است، مسئولیت و وظایف فرماندهان را نیز سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم این ارتقا منشأ خیر و برکت برای مردم شریف کرمانشاه و مجموعه انتظامی استان باشد.

وی در پایان با بیان اینکه سردار حاجیان از فرماندهان بادانش، توانمند و خوش‌سلیقه انتظامی است که با دیدگاه‌های روشن و رویکردهای مدیریتی خود توانسته تحولات مثبتی در مجموعه انتظامی استان کرمانشاه ایجاد کند، از مجموعه تلاش‌های فرماندهان، مدیران و کارکنان انتظامی استان کرمانشاه قدردانی کرد.

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