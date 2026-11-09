گروه استان‌ها - امام جمعه اسلام‌آبادغرب، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش مساجد در فعالیت‌های قرآنی،گفت: مدهامّتان فرصتی است تا مسجد از جایگاه برگزارکننده مراسم فراتر برود و به محیطی برای کشف توانایی‌های نسل جوان، تقویت سرمایه اجتماعی و تربیت نیروهای فعال قرآنی تبدیل شود.

مسجد بدون نسل جوان، پایگاه قرآنی کاملی نیست؛ مدهامّتان باید از مسابقه به جریان اجتماعی تبدیل شود





حجت‌الاسلام «احمد زارعی» امام جمعه اسلام آباد غرب در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در فعالیت‌های فرهنگی، شناسایی استعدادهایی است که در محیط‌های اجتماعی و محلی حضور دارند، اما به دلیل محدودیت فرصت‌ها امکان معرفی و شکوفایی پیدا نکرده‌اند.



وی افزود: مسجد می‌تواند نخستین حلقه ارتباط این استعدادها با فضای سازمان‌یافته آموزش قرآن باشد و مسابقات مدهامّتان نیز زمینه‌ای فراهم می‌کند تا نوجوانان و جوانان توانایی‌های خود را در عرصه‌های قرآنی به نمایش بگذارند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به اهمیت ساختار گروهی مسابقات بیان کرد: فعالیت تیمی تنها فرصتی برای رقابت نیست، بلکه بستری برای تمرین مسئولیت‌پذیری، هماهنگی، اعتماد متقابل و حرکت در مسیر هدف مشترک است.



وی ادامه داد: نوجوانی که در یک گروه قرآنی فعالیت می‌کند، علاوه بر یادگیری مهارت‌های قرآنی، تجربه همکاری و مسئولیت‌پذیری را نیز به دست می‌آورد. این تجربه می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و تقویت روحیه جمعی او مؤثر باشد.

حجت الاسلام زارعی با تأکید بر اینکه جذب جوانان با دعوت‌های صرفاً زبانی محقق نمی‌شود، گفت: مسجد باید فضایی باشد که جوان در آن احساس احترام، اعتماد و اثرگذاری کند و بتواند استعدادها و توانایی‌های خود را به کار بگیرد.



وی تصریح کرد: جوانان نباید تنها مخاطب برنامه‌های مسجد باشند؛ بلکه باید فرصت داشته باشند در طراحی، اجرا و پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به مطالبه «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ای مستمر است؛ به‌گونه‌ای که آموزش قرآن، جلسات تلاوت و تدبر و پرورش نیروهای قرآنی در متن فعالیت‌های روزانه و هفتگی مساجد قرار گیرد.



وی همکاری ائمه جماعات، مربیان، خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های فرهنگی را برای تحقق این هدف ضروری دانست.

حجت الاسلام زارعی در پایان تأکید کرد: ارزش مدهامّتان تنها در شور رقابت و معرفی برگزیدگان خلاصه نمی‌شود؛ دستاورد اصلی زمانی حاصل می‌شود که این مسابقات بهانه‌ای برای شکل‌گیری گروه‌های قرآنی، حضور مستمر جوانان و تبدیل مساجد به کانون‌های زنده تربیت قرآنی باشد.

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