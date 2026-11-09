در گفت وگو با تابناک مطرح کرد:
مسجد بدون نسل جوان، پایگاه قرآنی کاملی نیست؛ مدهامّتان باید از مسابقه به جریان اجتماعی تبدیل شود
گروه استانها - امام جمعه اسلامآبادغرب، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش مساجد در فعالیتهای قرآنی،گفت: مدهامّتان فرصتی است تا مسجد از جایگاه برگزارکننده مراسم فراتر برود و به محیطی برای کشف تواناییهای نسل جوان، تقویت سرمایه اجتماعی و تربیت نیروهای فعال قرآنی تبدیل شود.
حجتالاسلام «احمد زارعی» امام جمعه اسلام آباد غرب در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در فعالیتهای فرهنگی، شناسایی استعدادهایی است که در محیطهای اجتماعی و محلی حضور دارند، اما به دلیل محدودیت فرصتها امکان معرفی و شکوفایی پیدا نکردهاند.
وی افزود: مسجد میتواند نخستین حلقه ارتباط این استعدادها با فضای سازمانیافته آموزش قرآن باشد و مسابقات مدهامّتان نیز زمینهای فراهم میکند تا نوجوانان و جوانان تواناییهای خود را در عرصههای قرآنی به نمایش بگذارند.
امام جمعه اسلامآبادغرب با اشاره به اهمیت ساختار گروهی مسابقات بیان کرد: فعالیت تیمی تنها فرصتی برای رقابت نیست، بلکه بستری برای تمرین مسئولیتپذیری، هماهنگی، اعتماد متقابل و حرکت در مسیر هدف مشترک است.
وی ادامه داد: نوجوانی که در یک گروه قرآنی فعالیت میکند، علاوه بر یادگیری مهارتهای قرآنی، تجربه همکاری و مسئولیتپذیری را نیز به دست میآورد. این تجربه میتواند در شکلگیری شخصیت اجتماعی و تقویت روحیه جمعی او مؤثر باشد.
حجت الاسلام زارعی با تأکید بر اینکه جذب جوانان با دعوتهای صرفاً زبانی محقق نمیشود، گفت: مسجد باید فضایی باشد که جوان در آن احساس احترام، اعتماد و اثرگذاری کند و بتواند استعدادها و تواناییهای خود را به کار بگیرد.
وی تصریح کرد: جوانان نباید تنها مخاطب برنامههای مسجد باشند؛ بلکه باید فرصت داشته باشند در طراحی، اجرا و پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و قرآنی نقشآفرینی کنند.
امام جمعه اسلامآبادغرب با اشاره به مطالبه «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامهای مستمر است؛ بهگونهای که آموزش قرآن، جلسات تلاوت و تدبر و پرورش نیروهای قرآنی در متن فعالیتهای روزانه و هفتگی مساجد قرار گیرد.
وی همکاری ائمه جماعات، مربیان، خانوادهها، آموزشوپرورش و مجموعههای فرهنگی را برای تحقق این هدف ضروری دانست.
حجت الاسلام زارعی در پایان تأکید کرد: ارزش مدهامّتان تنها در شور رقابت و معرفی برگزیدگان خلاصه نمیشود؛ دستاورد اصلی زمانی حاصل میشود که این مسابقات بهانهای برای شکلگیری گروههای قرآنی، حضور مستمر جوانان و تبدیل مساجد به کانونهای زنده تربیت قرآنی باشد.
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