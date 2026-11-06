نمایندگانی که از تذکر ناراحت شدند، پاسخگوی عملکرد خود باشند!

گروه استان‌ها - امام جمعه پاوه در واکنشی صریح به حاشیه‌سازی‌ها درباره انتقادات امام جمعه کرمانشاه از عملکرد برخی نمایندگان مجلس و قضات،گفت: نباید انتقاد از چند فرد را به همه تعمیم داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «ماموستا ملا قادر قادری» امام جمعه پاوه امروز در خطبه های نماز جمعه نسبت به بازگشت اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان هشدار داد و اظهار کرد: اقلیم به روزهای تلخ برادرکشی برنگردد.

وی با یادآوری روزهایی که اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، اقلیم را به دو منطقه جداگانه و ناامن تقسیم کرده بود، نسبت به زمزمه‌های بازگشت دوگانگی سیاسی و اداری هشدار داد و از سران دو جریان خواست اجازه ندهند تجربه تلخ جنگ و برادرکشی دوباره تکرار شود.

امام جمعه پاوه با اشاره به سابقه اختلافات و درگیری‌های سیاسی در اقلیم کردستان عراق، نسبت به شکل‌گیری دوباره شکاف میان جریان‌های سیاسی این منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: بازگشت به فضای اختلاف و چنددستگی، نه در شأن مردم اقلیم است و نه با تجربه تلخ سال‌های گذشته سازگاری دارد.

وی در تشریح خاطره دیدار خود با مرحوم جلال طالبانی در سال ۱۳۷۸ در سلیمانیه، اظهار کرد: در آن زمان اختلافات میان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به اندازه‌ای عمیق بود که هرکدام منطقه تحت نفوذ خود را مستقل اداره می‌کردند و ناامنی بر روابط میان دو منطقه حاکم بود.

ماموستا قادری افزود: در همان سفر، با فراهم شدن زمینه دیدار با مسعود بارزانی در اربیل، درباره ضرورت پایان دادن به اختلافات و تقویت روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو کردیم و یادآور شدیم که ادامه دوگانگی میان جریان‌های سیاسی اقلیم، زیبنده مردم این منطقه نیست.

وی با اشاره به اینکه پس از آن دوره، اختلافات تا حد زیادی فروکش کرد و ساختار دوگانه اداری جای خود را به یک اقلیم واحد داد، تصریح کرد: اکنون پس از حدود ۲۰ سال، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره بازگشت دوگانگی سیاسی و اداری شنیده می‌شود؛ موضوعی که برای ما به‌عنوان همسایه و دوست مردم اقلیم کردستان، نگران‌کننده و تأسف‌بار است.

امام جمعه پاوه خطاب به مسئولان دو حزب و بزرگان اقلیم کردستان تأکید کرد: منطقه‌ای که سال‌ها جنگ، بمباران شیمیایی، ناامنی و برادرکشی را تجربه کرده، نباید دوباره به میدان اختلافات سیاسی تبدیل شود. مردم آگاه و فهیم اقلیم نیز تحمل آشوب و ناامنی تازه را ندارند و انتظار می‌رود مسئولان با تدبیر، اختلافات را از مسیر گفت‌وگو حل‌وفصل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حاشیه‌های ایجادشده پس از تذکرات دو هفته گذشته حجت‌الاسلام غفوری، امام جمعه کرمانشاه، درباره عملکرد برخی نمایندگان مجلس و قضات اشاره کرد و گفت: پس از طرح این مباحث، واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج استان شکل گرفت و عده‌ای چنین برداشت کردند که انتقادها متوجه همه نمایندگان و قضات بوده است.

ماموستا قادری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: آنچه از این بررسی‌ها برمی‌آید، این است که انتقادها ناظر بر عملکرد تعداد محدودی از قضات دادگستری و برخی نمایندگان مجلس بوده است؛ بنابراین تعمیم دادن آن به همه افراد این دو مجموعه، منصفانه و صحیح نیست.

وی با تأکید بر اینکه در میان قضات و نمایندگان مجلس افراد شایسته و قابل احترام نیز حضور دارند، افزود: نمی‌توان عملکرد احتمالی برخی افراد را به همه تعمیم داد.

امام جمعه پاوه ضمن حمایت از تذکرات خیرخواهانه امام جمعه کرمانشاه ابراز امیدواری کرد این هشدارها به اصلاح رویه‌ها و بهبود عملکرد برخی قضات، نمایندگان و مسئولان استان منجر شود؛ چراکه هدف نهایی باید منافع عمومی و پیشرفت کرمانشاه باشد.

وی در بخش پایانی خطبه‌های خود با استناد به آیه ۲۹ سوره انفال، تقوا را معیار برخورداری انسان از قدرت تشخیص حق از باطل دانست و گفت: خداوند در این آیه سه موهبت را برای اهل تقوا وعده داده است؛ نوری برای تشخیص حق از باطل، پاکی درون و آمرزش گناهان.

ماموستا قادری تقوا را پرهیز از آنچه به دین و دنیای انسان آسیب می‌زند و احساس دائمی حضور و نظارت خداوند بر رفتار و اعمال توصیف کرد و افزود: تقوا جایگاهی بلند در آموزه‌های اسلامی دارد و اساس بسیاری از خوبی‌ها و نیکی‌هاست.

وی در پایان با اشاره به توصیه‌های مکرر قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام(ص) به رعایت تقوا، گفت: در قرآن کریم ۱۵۸ بار و در ۴۸ حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام بر این موضوع تأکید شده است.

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