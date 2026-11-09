افزایش ۴۰ درصدی قیمت میوه و سبزیجات در ماه گذشته در حالی رخ داده که محصول کم نیست، بلکه نبود نظارت، بازار را به بهشت دلالان تبدیل کرده است آن هم در حالی که کشاورز دست‌خالی مانده و واسطه‌ها با بازی با قیمت‌ها، جیب مردم را خالی می‌کنند.

با بارش‌های غیرنرمال روبرو هستیم! / سود میوه و سبزی به جای کشاورز، در جیب دلالان است

نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با تابناک:

حامد یزدیان نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هشدار داد که پدیده «ال‌نینو» و بارش‌های غیرنرمال، کشور را در وضعیت آمادگی بالایی قرار داده است و دراین خصوص کمیسیون کشاورزی مجلس از حدود ۴۵ روز پیش، با فعال کردن دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، تمامی نهادهای اجرایی از جمله وزارت نیرو و مدیریت بحران را مکلف به آمادگی برای مقابله با خسارات احتمالی به محصولات حساس در فصل برداشت کرده است.

او با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب، بر لزوم استفاده حداکثری از بارش‌ها برای تغذیه آبخوان‌ها و ذخیره سدها تأکید کرد و افزود: ما سازمان‌های بیمه‌ای را نیز ملزم کرده‌ایم تا از کشاورزان در برابر نوسانات اقلیمی حمایت کنند.

افشای علت گرانی؛ سود دلالان در مقابل جیب کشاورز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس علت جهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت میوه و سبزیجات از مهرماه تاکنون را دلالان خواند و گفت: این افزایش قیمت‌ها، برخلاف تصور عمومی، ناشی از کمبود محصول نیست، بلکه نتیجه عملکرد دلالان و واسطه‌هایی است که از نبود نظارت کافی سوءاستفاده می‌کنند. وی تصریح کرد: «سود عمده محصولات کشاورزی به جای کشاورز، در دست واسطه‌هایی است که روند قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند.

راهکار مجلس؛ عرضه مستقیم توسط شهرداری‌ها

یزدیان بیان کرد : راهکار اصلی مجلس برای مقابله با این بحران حذف واسطه‌ها از طریق شهرداری‌ها است و ما از شهرداری‌ها خواسته‌ایم تا بستری برای عرضه مستقیم محصولات در شهرها فراهم کنند تا قیمت‌ها در سطح کنترل‌شده و تنبیهی عرضه شود. اگرچه این طرح در برخی استان‌ها در حال اجراست، اما همچنان نیاز به اصلاح ساختار مدیریت عرضه در وزارت جهاد کشاورزی داریم تا از نفوذ دلالان جلوگیری شود.