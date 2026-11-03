ریاست مجید مجیدی در ترکیه

به گزارش تابناک، چهاردهمین جشنواره فیلم بوسفور استانبول میزبان مجید مجیدی به عنوان ریاست هیات داوران مسابقه بین الملل را خواهد بود و این سینماگر یک مسترکلاس درباره هنر قصه گویی انسانی نیز برگزار خواهد کرد.



همچنین طبق اعلام سینه ایران، هشت فیلم بلند و کوتاه از سینماگران ایرانی در این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته می‌شود و فیلم های «خورشید» ساخته مجید مجیدی، «جنگل پرتقال» ساخته آرمان خوانساریان، «در آغوش درخت» ساخته بابک خواجه پاشا و «موی گرگ» ساخته فریدون ‌نجفی در بخش نمایش های ویژه، فیلم «۳۲ متر» ساخته مرتضی اتابکی محصول ترکیه، ایران و قطر در بخش مسابقه مستندهای ملی ترکیه و فیلم های کوتاه «سولو» ساخته امیر حسین اجلی، «گمشده و پیدا شده» ساخته رضا رسولی محصول اتریش و «پوسته» ساخته حامد سلیمان زاده و هاکان اونال محصول ترکیه در بخش فیلم های کوتاه به نمایش در خواهند آمد.



چهاردهمین جشنواره فیلم بوسفور از ۸ تا ۱۵ نوامبر (۱۷ تا ۲۴ آبان) در استانبول برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا

