ریاست مجید مجیدی در ترکیه
چهاردهمین جشنواره فیلم بوسفور استانبول با حضور مجید مجیدی به عنوان رئیس هیات داوران بخش مسابقه اصلی برگزار میشود.
به گزارش تابناک، چهاردهمین جشنواره فیلم بوسفور استانبول میزبان مجید مجیدی به عنوان ریاست هیات داوران مسابقه بین الملل را خواهد بود و این سینماگر یک مسترکلاس درباره هنر قصه گویی انسانی نیز برگزار خواهد کرد.
همچنین طبق اعلام سینه ایران، هشت فیلم بلند و کوتاه از سینماگران ایرانی در این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته میشود و فیلم های «خورشید» ساخته مجید مجیدی، «جنگل پرتقال» ساخته آرمان خوانساریان، «در آغوش درخت» ساخته بابک خواجه پاشا و «موی گرگ» ساخته فریدون نجفی در بخش نمایش های ویژه، فیلم «۳۲ متر» ساخته مرتضی اتابکی محصول ترکیه، ایران و قطر در بخش مسابقه مستندهای ملی ترکیه و فیلم های کوتاه «سولو» ساخته امیر حسین اجلی، «گمشده و پیدا شده» ساخته رضا رسولی محصول اتریش و «پوسته» ساخته حامد سلیمان زاده و هاکان اونال محصول ترکیه در بخش فیلم های کوتاه به نمایش در خواهند آمد.
چهاردهمین جشنواره فیلم بوسفور از ۸ تا ۱۵ نوامبر (۱۷ تا ۲۴ آبان) در استانبول برگزار خواهد شد.
منبع: ایسنا
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