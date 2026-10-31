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کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۷۲
تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۰۵
نبض خبر
شعار جالب حمایت از مجید مجیدی در تجمعات شبانه
شعار جالب حمایت از مجید مجیدی که در تجمعات شبانه سر داده شد را میبینید و میشنوید.
برچسبها
مجید مجیدی
تجمعات شبانه
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