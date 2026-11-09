||08:32
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرمخالفت یک روزنامه با شریعتمداری درباره حجاب
624بازدید
۱

مرور روزنامه ها

فوتبال فقط روی کاغذ سود می دهد

در این گزارش مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامه های صبح امروز 18 آبان ماه سال 1405. با ما باشید.

کد خبر: 4200692تاریخ انتشار: 624 بازدید۱

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۲۴photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۱۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۲۲photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۱۴photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۱۲photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۱۰photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۰۹photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۰۸photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۵-۰۰photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۳-۵۶photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۳-۵۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۳-۴۳photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۷-۳۳-۳۹photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۳۹photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۳۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۳۱photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۱۶photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۱۰photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۰۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۷-۰۲photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۵۶photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۵۰photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۴۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۴۲photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۲۹photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۳۷photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۲۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۰-۰۶-۱۸

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

روزنامهروزنامه های صبحمرور روزنامه هاجنجال در روزنامه ها

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

در باطن فوتبال آنقدر فساد هست که جیبها بسیار بسیار پر سود هست

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.