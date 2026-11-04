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مرور روزنامه ها
جنجال در روزنامههای امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵
در این گزارش مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامه های صبح امروز 13 آبان ماه سال 1405. با ما باشید.
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مرور روزنامه ها
در این گزارش مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامه های صبح امروز 13 آبان ماه سال 1405. با ما باشید.
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نظرات بینندگان
کو جنجال؟؟؟
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