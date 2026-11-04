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مرور روزنامه ها

جنجال در روزنامه‌های امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵

در این گزارش مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامه های صبح امروز 13 آبان ماه سال 1405. با ما باشید.

کد خبر: 100000494تاریخ انتشار: 2538 بازدید۱

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روزنامهروزنامه هامرور روزنامهجنجال در روزنامه

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نظرات بینندگان

میم۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۵۴

کو جنجال؟؟؟

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