تلاش پشت پرده «ونس» برای توافق جدید با ایران؛ آمریکا به دنبال برگزاری نشست کارشناسی با ایران است

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشته است: بر اساس اعلام دو منبع آگاه، معاون رئیس‌جمهور ونس در دو هفته گذشته شخصاً در مذاکرات غیرمستقیم با ایران با هدف دستیابی به آتش‌بس جدید و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای مشارکت داشته است.





مشارکت سنگین ونس نشان می‌دهد که او خود را مسئول خارج کردن آمریکا از درگیری‌ای می‌داند که آن را عامل شکست‌های سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات این هفته می‌داند. این موضوع همچنین آخرین دور مذاکرات غیرمستقیم را به بالاترین سطوح دولت ارتقا می‌دهد.





ترامپ روز جمعه در پاسخ به این سؤال که پیامش به ایران چیست، به خبرنگاران گفت: «ما با آن‌ها در حال گفتگو هستیم.»





اما اگر او نظرش تغییر کند و دستور حملات مجدد را صادر کند، ارتش آمریکا آماده است تا در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه حملاتی را آغاز کند.





منابعی که اطلاع مستقیم دارند می‌گویند ونس تقریباً هر روز با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، و سایر میانجی‌گران درباره مذاکرات با ایران صحبت کرده است.





استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و جارد کوشنر، مشاور و داماد رئیس‌جمهور ترامپ، نیز در این امر دخیل هستند.





منابع می‌گویند ونس و میانجی‌گران قطری و پاکستانی درباره امکان برگزاری یک نشست فنی در سطح کارشناسی بین آمریکا و ایران در روزهای آینده بحث کرده‌اند، اما این نشست هنوز محقق نشده است.





دفتر معاون رئیس‌جمهور از اظهارنظر خودداری کرد.





ونس پیش از آغاز جنگ در پایان فوریه، بدبین‌ترین صدا در حلقه نزدیکان ترامپ نسبت به جنگ بود و در عوض از راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کرد.





او تیم مذاکره‌کننده آمریکا را در نشست آوریل درباره ایران در اسلام‌آباد رهبری کرد و شخصاً در مذاکراتی مشارکت داشت که در ژوئن به تفاهم‌نامه (MOU) بین آمریکا و ایران منجر شد.





سپس ونس هیئت آمریکایی را در دوری از مذاکرات مستقیم با ایران در سوئیس رهبری کرد که با تعهد ایران به دعوت از بازرسان سازمان ملل برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش پایان یافت.





اما اندکی بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حملات به کشتی‌ها را از سر گرفت که به فروپاشی تفاهم‌نامه منجر شد.





دو هفته پیش، ونس نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارسال کرد و ازسرگیری مذاکرات مستقیم را پیشنهاد داد.





رضایی یکی از نزدیک‌ترین محرمان اسرار مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، است.





مقامات ایرانی گفتند که نامه ونس حرکت مثبتی به سمت ازسرگیری مذاکرات ایجاد کرد.





ونس روز چهارشنبه گفت که جنگ دلیل اصلی رد شدن جمهوری‌خواهان در انتخابات بود.





منابع دخیل در تلاش‌های میانجی‌گری می‌گویند که پیشرفتی حاصل شده، اما بسیار کند بوده است.





صبح جمعه، ترامپ با شیخ تمیم آل ثانی، امیر قطر، درباره تلاش‌های قطر برای پر کردن شکاف‌ها بین آمریکا و ایران در مورد یک توافق صحبت کرد.





مقامات آمریکایی و منابع منطقه‌ای می‌گویند که فعلاً ترامپ مایل است اجازه دهد تلاش‌های دیپلماتیک پیش بروند و می‌خواهد ببیند آیا نوعی توافق ممکن است یا خیر.بر اساس بیانیه دفتر امیر قطر، شیخ تمیم بر ضرورت «ادامه گفتگو و پیگیری ابزارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات، جلوگیری از تشدید بیشتر تنش در منطقه، و تضمین آزادی کشتیرانی دریایی و امنیت عرضه انرژی» تأکید کرد.