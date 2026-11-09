2010بازدید۰
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
وزیر امورخارجه ایران درواکنش به اظهارات ترامپ درباره دیدگاه مردم آمریکا درباره اسرائیل گفت: مردم ما هم اندازه شهروندان آمریکایی از فریبکاری اسرائیل به ستوه آمدهاند.
به گزارش تابناک؛ عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی، ایکس نوشت: رئیسجمهور آمریکا بهوضوح فهمیده است که اکثریت قاطع مردم آمریکا از اسرائیل بهشدت بیزارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: نکته قابلتوجه اینجاست که او ظاهراً هنوز علت این مساله را درنیافته است.
عراقچی گفت: روشن است که آمریکاییها از اینکه اسرائیل دولتهای آمریکا را فریب میدهد و به سمت جنگهای بیپایان سوق میدهد، به ستوه آمدهاند. دیگر تحملشان تمام شده است. تحمل منطقه ما نیز همینطور.
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