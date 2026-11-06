یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به تهدید دونالد ترامپ درباره نابودی ایران، این اظهارات را تهدید به ارتکاب جنایت علیه بشریت توصیف کرد .

به گزارش تابناک، یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به تهدید دوباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران، با انتقاد از مواضع جنگ‌طلبانه او تأکید کرد که تهدید به نابودی کشوری با جمعیت ۹۰ میلیون نفر، موضوعی فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی است.

انصاری در پیامی با اشاره به تهدید ترامپ علیه ایران نوشت: «او بار دیگر تهدید به نابودی کشوری با ۹۰ میلیون جمعیت کرده است. این یک جنایت علیه بشریت است.»

این نماینده دموکرات کنگره آمریکا همچنین خواستار اقدام فوری هم‌حزبی‌های خود برای پایان دادن به جنگ شد و تأکید کرد دموکرات‌ها باید پس از بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان و سنا، برای متوقف کردن جنگی که آن را بی‌ملاحظه و خودخواسته از سوی ترامپ می‌داند، اقدام کنند.

وی در پایان پیام خود با لحنی انتقادی نوشت: «دیگر بس است.»

درخواست استیضاح وزیر دفاع آمریکا

انصاری در بخش دیگری از مواضع خود، خواستار استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع دولت ترامپ، شده است؛ موضعی که نشان‌دهنده گسترش انتقادها در میان برخی نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا نسبت به رویکرد نظامی دولت ترامپ است.

اظهارات این نماینده ایرانی‌تبار در حالی مطرح شده که تهدیدهای ترامپ علیه ایران با واکنش‌های انتقادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا همراه بوده است.