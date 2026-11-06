بازگشت ترامپ به گزینه جنگ با ایران؟

دونالد ترامپ پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، در نخستین نشست امنیتی خود با مشاوران ارشدش بار دیگر پرونده ایران را روی میز گذاشت؛ نشستی که به گفته منابع آمریکایی، سه گزینه ازسرگیری حملات، تشدید فشار اقتصادی و توافق با امتیازدهی به تهران در آن بررسی شده است.

به گزارش تابناک، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در چارچوب نشست هفتگی توجیه اطلاعاتی، برای نخستین بار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای با مشاوران ارشد امنیت ملی خود درباره ایران تشکیل جلسه داده است.

بر اساس این گزارش، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به‌عنوان نقطه عطفی برای تصمیم‌گیری ترامپ درباره سیاست آینده واشنگتن در قبال ایران تلقی می‌شد؛ به‌ویژه در خصوص احتمال آغاز موج جدیدی از حملات هوایی با هدف پایان دادن به جنگ.

آکسیوس مدعی شده است که ترامپ اکنون دست‌کم سه گزینه را در قبال ایران بررسی می‌کند؛ انجام حملات جدید، ادامه فشارهای اقتصادی شدید علیه جمهوری اسلامی و یا دستیابی به توافقی که مستلزم امتیازدهی قابل‌توجه از سوی ایران باشد.

در همین حال، آکسیوس درباره پیش‌نویس پیشنهادی میانجی‌گران قطری نیز گزارش داده است که در چارچوب این پیشنهاد، در روز دوم تنگه هرمز بازگشایی و پس از آن مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته خواهد شد؛ مذاکراتی که تمرکز آن بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران خواهد بود.

ترامپ نیز پس از دیدار با مشاوران امنیت ملی خود گفته است که به‌زودی درباره اینکه آیا اکنون، پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ تمام‌عیار علیه ایران از سر گرفته شود یا خیر، تصمیم خواهد گرفت.

با این حال، آنچه در این مرحله مشخص است، قرار گرفتن مجدد پرونده ایران در سطح بالای تصمیم‌گیری امنیتی کاخ سفید است؛ موضوعی که می‌تواند در روزهای آینده مسیر سیاست واشنگتن در قبال تهران را مشخص کند.