پیام عراقچی در خصوص تحرکات دیپلماتیک روزهای اخیر
عراقچی: در این رایزنیها بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها، توقف تجاوز و تهدید، پرهیز از مداخلات خارجی و مسئولیت کشورهای منطقه در جلوگیری از ناامنی تصریح کردم
به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در پیامی اینستاگرامی اعلام کرد: «در ۴۸ ساعت گذشته در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با ۱۲ نفر از همتایانم از کشورهای عمان، مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، قبرس، ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عراق و پاکستان، آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و پیامدهای اقدامات تنشزای آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی و تبادل نظر کردیم.
در این رایزنیها، ضمن تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها، توقف تجاوز و تهدید، پرهیز از مداخلات مخرب خارجی و مسئولیت کشورهای منطقه در جلوگیری از گسترش ناامنی تصریح کردم.
همچنین بر حق مشروع کشورمان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود و ضرورت شکلگیری ترتیبات امنیتی منطقهای بدون مداخله قدرتهای فرامنطقهای تاکید کردم.»
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نظرات بینندگان
خیلی خوبه که کشورها را نسبت به حق مشروع دفاع از خودمان یاداوری کنیم
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