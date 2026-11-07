دروازه آهنین؛ طرح جدیدآمریکا برای مقابله با ایران

به گزارش تابناک؛ سنتکام مدعی شد: دستور تشکیل یک نیروی ویژه برای حمایت از تلاش‌ها با هدف جلوگیری از استفاده ایران از مسیرهای زمینی برای انتقال تسلیحات صادر شده است.

این نیروی ویژه «دروازه آهنین» نام خواهد داشت و حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی را در بر خواهد گرفت.

در این باره رویترز نیزی مدعی شد: پس از ماه‌ها محاصره دریایی، فرمانده مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در حال تشکیل یک نیروی ویژه عملیاتی است تا تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن استفاده ایران از مسیرهای زمینی و دریای خزر به‌منظور انتقال تسلیحات و سایر مواد و تجهیزات را تقویت کند.

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