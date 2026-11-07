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آی 24 نیوز اسرائیل گزارش کرده، پنتاگون در حال آماده‌سازی طرحی اضطراری به نام «فورترس» برای مقابله با سناریوی فروپاشی زیرساخت‌ها در یک جنگ جهانی است. بر اساس این طرح، پایگاه‌های نظامی آمریکا باید بتوانند با تأمین مستقل برق، آب، غذا، تجهیزات پزشکی و مهمات، دست‌کم 90 روز بدون کمک خارجی فعالیت کنند. هم‌زمان، بریتانیا و فرانسه نیز به شهروندان توصیه کرده‌اند برای حداقل 72 ساعت ذخایر اضطراری تهیه کنند. نگرانی‌ها از جنگ، بلایای طبیعی، حملات سایبری و احتمال گسترش حملات روسیه به فراتر از اوکراین افزایش یافته است. حملات سایبری می‌توانند در چند ثانیه زیرساخت‌های حیاتی مانند برق و آب را مختل کنند و موجب وحشت عمومی شوند. این به معنای نزدیک بودن آخرالزمان نیست، اما دولت‌های بیشتری معتقدند شهروندان باید برای بدترین سناریوها آماده باشند.