شرکت ملی گاز ایران در طول ۶۰ سال فعالیت خود، فراز و نشیب‌های مدیریتی بسیاری را تجربه کرده اما امروز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مدیریت این مجموعه به چشم می‌خورد؛ وضعیتی که می‌توان آن را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی شرکت دانست. مدیریتی که با شعار تمرکززدایی، تفویض اختیار و افزایش دامنه اختیارات مدیران زیرمجموعه و ... وارد میدان شد، در عمل مسیری کاملاً معکوس را پیمود.

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نباید مردم را مقصر ناترازی انرژی بدانیم

به جای توزیع اختیار، تمرکز قدرت بیشتر شد. به جای اعتماد به مدیران، تصمیم‌گیری‌ها به مرکز منتقل شد. گویی قرار بود همه اختیارات در همه سطوح، از ستاد تا مناطق و شرکت‌های تابعه، در اختیار یک حلقه محدود قرار گیرد. در حوزه منابع انسانی نیز وضعیتی مشابه حاکم شد. شایسته‌سالاری به حاشیه رفت و ملاحظات سیاسی و چینش مدیریتی پررنگ‌تر شد. حوزه‌ای که باید موتور محرک تحول سازمانی، جانشین‌پروری و بهره‌گیری از سرمایه انسانی باشد، خود به یکی از محل‌های اصلی انتقاد تبدیل شده است.

پیامدهای این شیوه مدیریت را باید در واقعیت‌های صنعت گاز جست‌وجو کرد. امروز ناترازی گاز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. هشدار درباره احتمال محدودیت و قطعی گاز در استان‌های شمالی، به‌ویژه گلستان، مازندران و خراسان شمالی، دیگر یک نگرانی دور از ذهن نیست. حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صریحاً اعلام کرده در صورت تداوم مصرف بالا، احتمال قطع گاز در سراسر کشور از جمله تهران نیز وجود دارد.

شرکت ملی گاز با پروپاگاندا اداره نمی‌شود

این هشدارها در کنار مشکلات تولید، محدودیت ظرفیت انتقال، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری، پرسش‌های جدی درباره کیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت صنعت گاز مطرح می‌کند. بدیهی است همه مشکلات امروز را نمی‌توان به مدیریت فعلی نسبت داد. اما نمی‌توان از سهم مدیریت، کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه استفاده از ظرفیت مدیران نیز چشم‌پوشی کرد.

شرکت ملی گاز با پروپاگاندا اداره نمی‌شود. با گزارش‌های پرزرق‌وبرق و نمایش عملکرد نیز نمی‌توان ناترازی را جبران کرد. صنعت گاز به مدیران متخصص، اختیار واقعی، پاسخگویی، برنامه‌ریزی و شایسته‌سالاری نیاز دارد؛ نه تمرکز بی‌سابقه اختیارات و ترجیح ملاحظات سیاسی بر معیارهای حرفه‌ای.

پرچم گردانی کمکی به حل ناترازی نخواهد کرد

مسئله امروز شرکت ملی گاز فقط ناترازی انرژی نیست؛ ناترازی در اختیار، مسئولیت، شایسته‌سالاری و عملکرد نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. سیاسی‌بازی یا به طور مثال پرچم گردانی در میدان اگر برای حفظ مقام و منصب نباشد کمکی به ناترازی نخواهد کرد. همانطور که رکاب زدن با کت و شلوار از سر خیابان آبان جنوبی تا برج گاز کمکی به پاک‌سازی هوا و کاهش مصرف بنزین نخواهد کرد.