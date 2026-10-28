گاز کمتر مصرف کنید پول نقد بگیرید!

به گزارش تابناک، فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به تداوم ناترازی گاز طبیعی در دوره اوج مصرف زمستانی، تأکید کرد که جبران کسری گاز بخش خانگی از طریق اعمال محدودیت بر صنایع و نیروگاه‌ها، بخش قابل‌توجهی از هزینه ناترازی را به بخش مولد اقتصاد منتقل می‌کند و خسارات مستقیم و غیرمستقیمی به تولید ملی وارد می‌سازد.

شهرکی در این نامه، مدیریت داوطلبانه مصرف گاز با مشارکت اقتصادی خانوارها را یکی از ظرفیت‌های کوتاه‌مدت برای کاهش ناترازی دانست و پیشنهاد کرد: طرح ملی «پیش‌اعتباردهی ماهانه به صرفه‌جویی گاز خانوارها و تسویه نقدی مبتنی بر عملکرد واقعی» با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و مقررات بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.

اعتبار تشویقی در ابتدای ماه، پاداش نقدی پس از تأیید صرفه‌جویی

بر اساس سازوکار پیشنهادی شهرکی، در ابتدای هر ماه از دوره سرد سال، متناسب با نرخ مرجع معتبر بازار گواهی صرفه‌جویی گاز، اعتباری تشویقی در حساب اختصاصی خانوار ثبت می‌شود. این اعتبار تا پایان دوره اندازه‌گیری قابل برداشت یا انتقال نیست و صرفا به‌ عنوان مشوقی برای آگاهی‌بخشی اقتصادی و ترغیب خانوار به کاهش مصرف در نظر گرفته می‌شود.

در این پیشنهاد تأکید شده است که ثبت اعتبار پیش از تحقق صرفه‌جویی، نباید به ایجاد دین قطعی یا تعهد مالی بدون پشتوانه منجر شود.

در پایان هر ماه نیز مصرف واقعی گاز هر مشترک با مصرف دوره متناظر در سال گذشته مقایسه و میزان صرفه‌جویی خالص محاسبه می‌شود. پس از تأیید و صحه‌گذاری میزان صرفه‌جویی، ارزش آن بر اساس نرخ معتبر و ضوابط مصوب تعیین و اعتبار متناظر، در حدود منابع تأمین‌شده و تعهدات معتبر، به وجه نقد قابل برداشت تبدیل خواهد شد.

طبق این طرح، اگر صرفه‌جویی محقق نشود، اعتبار مشروط آزاد نخواهد شد؛ با این حال، صرف محقق نشدن هدف داوطلبانه نیز نباید برای خانوار بدهی یا مسئولیت مالی ایجاد کند. همچنین قرار است این فرایند به‌صورت هوشمند، شفاف و بدون تشریفات اداری زائد، به‌طور ماهانه تکرار شود.

افزایش پاداش همزمان با شدت سرما و ارزش اقتصادی گاز

یکی دیگر از محورهای پیشنهاد شهرکی، امکان افزایش نرخ پاداش همزمان با افزایش شدت سرما و بالا رفتن ارزش اقتصادی گاز قابل تخصیص به صنایع است. البته اجرای این بخش باید با اعلام قبلی ضوابط قیمت‌گذاری و تأمین منابع موردنیاز برای تسویه همراه باشد.

مهلت ۱۵ روزه برای تدوین دستورالعمل اجرایی

شهرکی در بخش دیگری از نامه خود از رئیس‌جمهور خواسته است دستور دهد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی، بورس انرژی و سایر مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ دستور، دستورالعمل جامع فنی، حقوقی و مالی این طرح را تدوین و برای تصویب به مرجع قانونی ذی‌صلاح ارائه کند.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده است اجرای آزمایشی طرح در آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شود و پس از ارزیابی شاخص‌های عملکرد، در ماه‌های آذر تا اسفند توسعه یابد.

بر اساس درخواست مطرح‌شده، گزارش ماهانه میزان صرفه‌جویی تأییدشده، تعهدات مالی، پاداش‌های پرداختی و آثار اجرای طرح بر استمرار تولید نیز باید در سازوکار نظارتی پیش‌بینی و به دولت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مردم باید از منافع اقتصادی صرفه‌جویی بهره‌مند شوند

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جمع‌بندی نامه خود، مدیریت پایدار ناترازی انرژی را بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی مصرف و بهره‌مندی مستقیم مردم از منافع صرفه‌جویی، فاقد اثربخشی و پایداری لازم دانسته است.

بر اساس تأکید وی، اصل بنیادین این پیشنهاد آن است که ارزش اقتصادی صرفه‌جویی پیش از مصرف برای خانوار قابل مشاهده باشد و پس از تحقق و تأیید صرفه‌جویی، در پایان هر ماه به وجه نقد قابل برداشت تبدیل شود.

این پیشنهاد با هدف فعال‌سازی ظرفیت مشارکت مردم در کاهش ناترازی گاز، حمایت از رفاه خانوارها، حفظ پایداری شبکه انرژی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های تولیدی کشور در زمستان ۱۴۰۵ به رئیس‌جمهور ارائه شده است.