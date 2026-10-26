هشدار قاطع دولت به پرمصرفان گاز در زمستان



به گزارش تابناک؛ محمدرضا عارف امروز (دوشنبه، چهارم آبان) در نشست شورای اقتصاد با اشاره به ناترازی انرژی و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور گفت: افزون‌بر ناترازی موجود در بخش انرژی، دشمن در جنگ تحمیلی به ظرفیت تولید ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز آسیب رساند.

وی افزود: در این شرایط باید پایداری شبکه گاز را برای ماه‌های سرد سال حفظ کنیم تا گاز مناطق سردسیر و دورافتاده تأمین شود؛ بنابراین در کنار تداوم تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به همراهی مردم برای صرفه‌جویی نیاز داریم.

عارف: ناگزیر به اصلاح قیمتی برای پرمصرف‌ها هستیم

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: ناگزیر به اصلاح قیمتی برای پرمصرفان هستیم و اگر به میزان مصرف توجه نشود، مجبور خواهیم شد گاز آنها را قطع کنیم.

عارف با اشاره به عزم دولت برای ادامه اصلاح ساختاری در بخش انرژی گفت: با مشورت نخبگان و همراهی مردم این تصمیم‌ها گرفته می‌شود و مردم نیز در این زمینه همکاری مناسبی با دولت داشته‌اند. تأکید رئیس‌جمهوری نیز این است که منابع حاصل از اصلاح ساختاری صرف معیشت مردم و کالابرگ در جامعه شود.

وی ادامه داد: ضمن توجه به راهبرد امیدوار نگه داشتن مردم، باید واقعیت‌های کشور را نیز به جامعه منتقل کنیم و تأکید داشته باشیم که اصلاح ساختاری و حل ناترازی‌ها برای توسعه، پیشرفت و حل مشکلات کشور انجام می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت