وزارت خارجه استرالیا از تحریم چند فرد و شرکت صهیونیست در اعتراض به گسترش شهرک سازی‌ها خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رویترز گزارش داد، وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد که دولت این کشور سه شهرک نشین صهیونیست و چهار نهاد مرتبط با شهرک سازی‌ها در کرانه باختری را تحریم کرده است.

وزارت امور خارجه استرالیا نیز تاکید کرد که این تحریم‌ها شامل افراد و نهادهایی است که در خشونت علیه فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری نقش داشته اند.

افراد تحریم شده شامل دانیلا وایس، ایتمار یهودا لوی و الیاو لیبی هستند. سازمان‌های آمانا، نحالا و هاشومر یوش و شرکت ایال هاری یهودا نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند.

اقدامات استرالیا شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای تحریم شده است. همچنین افراد مشمول تحریم اجازه ورود به استرالیا را نخواهند داشت.

وزیر امور خارجه استرالیا همچنین تاکید کرد این نخستین بار است که دولت این کشور یک شرکت ساختمانی فعال در شهرک سازی‌های رژیم صهیونیستی را تحریم می‌کند.

منبع: مهر



