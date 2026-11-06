صدور هشدار قرمز هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار قرمز رنگ از تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور خبر داد. بر اساس این هشدار، بارش شدید باران، رعدوبرق، بارش تگرگ در نقاط مرتفع بارش برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.





حاکمیت این شرایط جوی، شنبه (۱۶ آبان) در شمال و نیمه شرقی خوزستان، جنوب و شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و جنوب غرب کردستان و همچنین یکشنبه (۱۷ آبان) در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد دور از انتظار نیست.





وقوع سیلاب ناگهانی و طغیان رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر شهری، زیرگذرها، تونل‌ها و مناطق کم‌ارتفاع. تخریب یا آسیب به پل‌ها، ابنیه فنی، راه‌های روستایی و جاده‌های مواصلاتی، خسارت به محصولات کشاورزی، باغات، گلخانه‌ها و واحدهای دامداری، اختلال در شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات، اختلال در پروازها و عملیات فرودگاهی، اختلال در فعالیت عمرانی، عملیات ساختمانی و فعالیت‌های عمرانی جزو مخاطرات ناشی از بارش شدید باران این شرایط جوی است.





همچنین احتمال برخورد صاعقه با افراد، دام‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات، آسیب به تجهیزات برقی، مخابراتی و سامانه‌های حساس الکترونیکی جزو مخاطرات مخاطرات ناشی از رعدوبرق محسوب می‌شود.





اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، کاهش دید افقی و احتمال وقوع کولاک در ارتفاعات، لغزندگی جاده‌ها و افزایش احتمال تصادفات، احتمال انسداد محورهای مواصلاتی و راه‌های روستایی از مخاطرات ناشی از بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شمار می‌رود.





همچنین سقوط درختان، شاخه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، سقوط یا جابه‌جایی سازه‌های موقت، داربست‌ها و اجسام مستقر در ارتفاع، آسیب به پوشش گلخانه‌ها و سازه‌های سبک کشاورزی، خسارت به شبکه انتقال و توزیع برق و احتمال قطعی برق از مخاطرات ناشی از وزش باد شدید به حساب می‌آید.





سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر تاکید کرد. همچنین باید دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی کامل داشته باشند و راهداری نیز نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و آمادگی برای برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر اقدام کند.





شهرداری‌ها نیز باید نسبت به پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها و آمادگی برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر اقدام کنند. رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، داربست‌ها و درختان کهنسال و فرسوده و پرهیز از عبور از مسیرهای سیلابی نیز توصیه می‌شود.





همچنین توصیه می‌شود ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب آمادگی لازم را داشته باشند و تمهیدات لازم برای حفاظت از تأسیسات زیربنایی و مدیریت بهینه مصرف انرژی، به ویژه برق و گاز در دستور کار قرار گیرد.