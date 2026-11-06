

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، چندین رسانه ایرلندی امروز جمعه، پس از ارسال تهدید بمب‌گذاری از طریق ایمیل به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های خبری، از جمله آرتی‌ای، تلویزیون ملی ایرلند، تخلیه شدند.



بنا بر این گزارش، این هشدار صبح جمعه پس از آن داده شد که تلویزیون ملی ایرلند و بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای دیگر در سراسر این کشور و بریتانیا یک ایمیل تهدیدآمیز دریافت کردند.



مجریان و کارکنان از محوطه دانی‌بروک تلویزیون ملی ایرلند در دوبلین تخلیه شدند و پلیس ایرلند به این حادثه واکنش نشان داد. افسران پلیس با کمک سگ‌های موادیاب ساختمان‌ها را جستجو کردند.



تلویزیون ملی ایرلند نیز به عنوان یک اقدام احتیاطی برنامه‌های از پیش ضبط‌شده را پخش کرد. این رسانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایمنی کارکنان آن همچنان اولویت اصلی این سازمان است.



تلویزیون ملی ایرلند افزود که خدمات عادی پس از رایزنی با پلیس در اسرع وقت از سر گرفته خواهد شد.



از روز گذشته نیز نیز پروازهای مختلف اروپایی پس از دریافت ایمیل مشابهی مجبور به فرود اضطراری یا تغییر مسیر شده‌اند. برخی کشورها تحقیقات درباره ابعاد این حادثه را آغاز کرده‌اند که به گفته مدیران هواپیمایی اروپا، بی‌سابقه است و هماهنگ‌شده به‌نظر می‌رسد.

