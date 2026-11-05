زنجیره تهدیدهای امنیتی مشکوک در اروپا

موج تازه‌ای از تهدیدهای بمب‌گذاری در روز پنجشنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۶، چندین پرواز مسافربری در کشورهای اروپایی را با اختلال و فرودهای اضطراری مواجه کرد.

به گزارش تابناک؛ رویترز مدعی شد، یک فروند هواپیمای شرکت ایرلینگاس با ۱۵۱ مسافر و ۶ خدمه که از دوبلین عازم رم بود، در پی دریافت هشدار امنیتی به پایگاه هوایی اورو در فرانسه تغییر مسیر داد.

در بلغارستان نیز سه هواپیما به دلیل تهدیدهای مشابه مجبور به فرود اضطراری شدند؛ دو پرواز در صوفیه و یک پرواز در پلوودیو به زمین نشستند.

همچنین یک هواپیمای شرکت فین‌ایر در مسیر هلسینکی به رم با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ایتالیا در مقصد فرود آمد. یک هواپیمای شرکت لهستانی LOT نیز پس از دریافت هشدار امنیتی در فرودگاه بروکسل فرود آمد.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که سه‌شنبه گذشته نیز دست‌کم هفت پرواز و یک کشتی تفریحی در اروپا هدف تهدیدهای مشابه قرار گرفته بودند؛ تهدیدهایی که بررسی‌های امنیتی در آن‌ها هیچ‌گونه مواد منفجره‌ای را شناسایی نکرد.

تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این تهدیدها را برعهده نگرفته و ارتباط احتمالی میان این حوادث همچنان در دست بررسی است.



