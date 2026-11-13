معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
تشییع شهدای گمنام، تجدید عهد با آرمانهای رزمندگان اسلام است + فیلم
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: حضور شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور، یادآور رشادتها و فداکاریهای رزمندگان اسلام و فرصتی برای انتقال پیام ایثار و دفاع از وطن به نسل جوان است.
«علیاکبر ورمقانی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: حضور شهدای گمنام یادآور رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است.
وی افزود: پس از گذشت ۴۷ سال، پیکر مطهر این شهدای گمنام شناسایی و کشف شده و برای تشییع و خاکسپاری به نقاط مختلف کشور منتقل میشود تا پیام فداکاری، ایثار و دفاع از وطن را به نسل جوان انتقال دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع این شهیدان، بار دیگر با آرمانهای آنان همپیمان شویم و عهد ببندیم که ادامهدهنده راه پرافتخارشان باشیم.
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