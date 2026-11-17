گروه استان‌ها ـ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با تأکید بر نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی گفت: حضور باشکوه و مستمر ملت ایران در صحنه‌های مختلف، دشمنان را همواره غافلگیر و توطئه‌های آنان را ناکام کرده است.

حضور حماسی مردم، عامل اقتدار و استمرار انقلاب اسلامی است + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «امان‌الله گشتاسبی»، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال‌غرب» که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، از حضور مسئولان، پیشکسوتان و رزمندگان در این مراسم قدردانی کرد.





وی با اشاره به جایگاه مردم در اقتدار نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی بوده است؛ حضوری که عظمت و اقتدار کشور را به جهانیان نشان داده است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) افزود: حضور باصلابت مردم در عرصه‌های مختلف نشان داده است که ملت ایران در مسیر الهی و نورانی انقلاب اسلامی ثابت‌قدم هستند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.

گشتاسبی با بیان اینکه حضور و پشتیبانی مردم همواره دشمنان را ناامید کرده است، تصریح کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر معاندان طی ۴۷ سال گذشته تلاش کرده‌اند انقلاب اسلامی را به زانو درآورند، اما ملت بزرگ ایران با ایستادگی و تبعیت از ولی‌فقیه، همواره این توطئه‌ها را با شکست مواجه کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: مردان و زنان حاضر در این مراسم، همان جوانانی هستند که در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی حماسه آفریدند و مردم کردستان نیز بار دیگر ثابت خواهند کرد که در صحنه‌های مختلف، دشمنان را غافلگیر می‌کنند و همچنان پشتیبان این نظام الهی خواهند بود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) همچنین تقدیم بیش از ۵ هزار و ۵۳۶ شهید از سوی مردم استان کردستان را نشانه‌ای روشن از ایثار و وفاداری این مردم دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم سال آینده دومین کنگره ملی شهدای استان کردستان برگزار شود تا بار دیگر یاد و خاطره این شهدای والامقام گرامی داشته شود.

گشتاسبی در پایان تأکید کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی در مسیر دفاع از انقلاب، اسلام، قرآن و ارزش‌های الهی همچنان ثابت‌قدم خواهند ماند.