فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع)
حضور حماسی مردم، عامل اقتدار و استمرار انقلاب اسلامی است + فیلم
گروه استانها ـ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با تأکید بر نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی گفت: حضور باشکوه و مستمر ملت ایران در صحنههای مختلف، دشمنان را همواره غافلگیر و توطئههای آنان را ناکام کرده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «امانالله گشتاسبی»، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمالغرب» که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، از حضور مسئولان، پیشکسوتان و رزمندگان در این مراسم قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه مردم در اقتدار نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، یکی از مهمترین ویژگیهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضور حماسی مردم در صحنههای مختلف دفاع از انقلاب اسلامی بوده است؛ حضوری که عظمت و اقتدار کشور را به جهانیان نشان داده است.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) افزود: حضور باصلابت مردم در عرصههای مختلف نشان داده است که ملت ایران در مسیر الهی و نورانی انقلاب اسلامی ثابتقدم هستند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.
گشتاسبی با بیان اینکه حضور و پشتیبانی مردم همواره دشمنان را ناامید کرده است، تصریح کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر معاندان طی ۴۷ سال گذشته تلاش کردهاند انقلاب اسلامی را به زانو درآورند، اما ملت بزرگ ایران با ایستادگی و تبعیت از ولیفقیه، همواره این توطئهها را با شکست مواجه کردهاند.
وی با اشاره به نقش تاریخی مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: مردان و زنان حاضر در این مراسم، همان جوانانی هستند که در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی حماسه آفریدند و مردم کردستان نیز بار دیگر ثابت خواهند کرد که در صحنههای مختلف، دشمنان را غافلگیر میکنند و همچنان پشتیبان این نظام الهی خواهند بود.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) همچنین تقدیم بیش از ۵ هزار و ۵۳۶ شهید از سوی مردم استان کردستان را نشانهای روشن از ایثار و وفاداری این مردم دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم سال آینده دومین کنگره ملی شهدای استان کردستان برگزار شود تا بار دیگر یاد و خاطره این شهدای والامقام گرامی داشته شود.
گشتاسبی در پایان تأکید کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی در مسیر دفاع از انقلاب، اسلام، قرآن و ارزشهای الهی همچنان ثابتقدم خواهند ماند.
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