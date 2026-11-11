پیشمرگان مسلمان کرد؛ والسابقون السابقون انقلاب هستند

گروه استان‌ها - مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: پیشمرگان مسلمان کرد از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، جوانی، جان و تمام داشته‌های خود را در مسیر دفاع از دین، انقلاب و میهن فدا کردند و امروز نیز روایتگر حماسه‌های آنان برای نسل جوان یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در محفل انس و مودت با پیشکسوتان جهاد، ایثار و شهادت و پیشمرگان مسلمان کرد که در شهرستان دیواندره برگزار شد، با اشاره به جایگاه و نقش تاریخی این رزمندگان در صیانت از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیشمرگان مسلمان کرد در روزهای غربت انقلاب و سال‌های نخستین استقرار نظام جمهوری اسلامی، جوانی، سرمایه زندگی و بهترین دوران عمر خود را فدای دین کردند تا دین، انقلاب و وطن باقی بماند.

وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره تقدم حفظ جان بر مال و حفظ دین بر جان افزود: پیشمرگان مسلمان کرد در عمل نشان دادند که برای دفاع از اعتقادات، ارزش‌های اسلامی و امنیت میهن، از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کنند.

توکلی با بیان اینکه مردم کردستان در طول ۴۷ سال گذشته و در مقاطع مختلف دفاع از کشور، همواره با ثبات قدم در میدان حضور داشته‌اند، تصریح کرد: این روحیه ایثار و مقاومت، ریشه در جهان‌بینی الهی و باور عمیق مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی دارد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، انسجام ملی و وحدت میان اقوام و مذاهب را از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمنان دانست و گفت: حضور هوشمندانه همه اقوام، مذاهب، مردم، مدیران و فرماندهان در صحنه، ظرفیت بزرگی برای کشور ایجاد کرد و همین وحدت و همدلی، پشتوانه نیروهای مسلح و عامل مهمی در ایستادگی برابر دشمنان بود.

وی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه‌های سنگین به دشمن بدون دستیابی به اهداف مورد نظر، تضعیف قدرت و اعتبار آن در افکار عمومی جهان و حتی در میان مردم خودشان، از نشانه‌های ناکامی دشمنان است و گسترش نگاه انتقادی در سطح بین‌المللی نسبت به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز این واقعیت را نشان می‌دهد.

توکلی با اشاره به خطای محاسباتی دشمنان در شناخت ظرفیت ملت ایران و به‌ویژه مردم غیور کردستان عنوان کرد: دشمنان بارها در محاسبات خود درباره اراده و غیرت مردم کردستان دچار اشتباه شده‌اند؛ چراکه مردم این دیار در برابر سناریوها و توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و امروز نیز شاهد شکل‌گیری امنیت پایدار با پشتوانه مردمی در استان هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال تجربیات پیشکسوتان انقلاب به نسل جدید گفت: پیشکسوتان جهاد و ایثار، خانواده‌های شهدا و پیشمرگان مسلمان کرد وظیفه دارند فراز و فرودها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها و مبانی شکل‌گیری انقلاب اسلامی را برای جوانان و نوجوانان بازگو و تبیین کنند تا نسل جدید با شناخت درست از گذشته، نسبت به هویت خود احساس مسئولیت کرده و به آینده امیدوار باشد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر باورهای اعتقادی جامعه از طریق فشار اقتصادی، تحریم، ارعاب و جنگ شناختی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان‌های مختلف، به دنبال تسخیر سنگرهای اعتقادی مردم است، اما ملت ایران با روحیه غیرت، مقاومت و ایستادگی، در برابر هرگونه تعدی و تجاوز واکنش نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به حضور مستمر مردم دیواندره در تجمعات شبانه و اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: حضور مردم در این اجتماعات، نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری است.

توکلی در پایان بر ضرورت پیوند تجربه پیشکسوتان با توان و انگیزه نسل جوان تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود پیشکسوتان پیشمرگان مسلمان کرد با شناسایی، سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری جوانان و نوجوانان، زمینه حضور مؤثر آنان را در عرصه‌هایی که موجب تقویت قدرت و امنیت کشور می‌شود، فراهم کنند.