مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان تأکید کرد؛
پیشمرگان مسلمان کرد؛ والسابقون السابقون انقلاب هستند
گروه استانها - مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان گفت: پیشمرگان مسلمان کرد از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، جوانی، جان و تمام داشتههای خود را در مسیر دفاع از دین، انقلاب و میهن فدا کردند و امروز نیز روایتگر حماسههای آنان برای نسل جوان یک ضرورت است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، در محفل انس و مودت با پیشکسوتان جهاد، ایثار و شهادت و پیشمرگان مسلمان کرد که در شهرستان دیواندره برگزار شد، با اشاره به جایگاه و نقش تاریخی این رزمندگان در صیانت از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیشمرگان مسلمان کرد در روزهای غربت انقلاب و سالهای نخستین استقرار نظام جمهوری اسلامی، جوانی، سرمایه زندگی و بهترین دوران عمر خود را فدای دین کردند تا دین، انقلاب و وطن باقی بماند.
وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره تقدم حفظ جان بر مال و حفظ دین بر جان افزود: پیشمرگان مسلمان کرد در عمل نشان دادند که برای دفاع از اعتقادات، ارزشهای اسلامی و امنیت میهن، از هیچ فداکاری دریغ نمیکنند.
توکلی با بیان اینکه مردم کردستان در طول ۴۷ سال گذشته و در مقاطع مختلف دفاع از کشور، همواره با ثبات قدم در میدان حضور داشتهاند، تصریح کرد: این روحیه ایثار و مقاومت، ریشه در جهانبینی الهی و باور عمیق مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی دارد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، انسجام ملی و وحدت میان اقوام و مذاهب را از مهمترین عوامل ناکامی دشمنان دانست و گفت: حضور هوشمندانه همه اقوام، مذاهب، مردم، مدیران و فرماندهان در صحنه، ظرفیت بزرگی برای کشور ایجاد کرد و همین وحدت و همدلی، پشتوانه نیروهای مسلح و عامل مهمی در ایستادگی برابر دشمنان بود.
وی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینههای سنگین به دشمن بدون دستیابی به اهداف مورد نظر، تضعیف قدرت و اعتبار آن در افکار عمومی جهان و حتی در میان مردم خودشان، از نشانههای ناکامی دشمنان است و گسترش نگاه انتقادی در سطح بینالمللی نسبت به سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز این واقعیت را نشان میدهد.
توکلی با اشاره به خطای محاسباتی دشمنان در شناخت ظرفیت ملت ایران و بهویژه مردم غیور کردستان عنوان کرد: دشمنان بارها در محاسبات خود درباره اراده و غیرت مردم کردستان دچار اشتباه شدهاند؛ چراکه مردم این دیار در برابر سناریوها و توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادهاند و امروز نیز شاهد شکلگیری امنیت پایدار با پشتوانه مردمی در استان هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال تجربیات پیشکسوتان انقلاب به نسل جدید گفت: پیشکسوتان جهاد و ایثار، خانوادههای شهدا و پیشمرگان مسلمان کرد وظیفه دارند فراز و فرودها، تلخیها و شیرینیها و مبانی شکلگیری انقلاب اسلامی را برای جوانان و نوجوانان بازگو و تبیین کنند تا نسل جدید با شناخت درست از گذشته، نسبت به هویت خود احساس مسئولیت کرده و به آینده امیدوار باشد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر باورهای اعتقادی جامعه از طریق فشار اقتصادی، تحریم، ارعاب و جنگ شناختی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدانهای مختلف، به دنبال تسخیر سنگرهای اعتقادی مردم است، اما ملت ایران با روحیه غیرت، مقاومت و ایستادگی، در برابر هرگونه تعدی و تجاوز واکنش نشان میدهد.
وی همچنین با اشاره به حضور مستمر مردم دیواندره در تجمعات شبانه و اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: حضور مردم در این اجتماعات، نشانه وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری است.
توکلی در پایان بر ضرورت پیوند تجربه پیشکسوتان با توان و انگیزه نسل جوان تأکید کرد و افزود: انتظار میرود پیشکسوتان پیشمرگان مسلمان کرد با شناسایی، سازماندهی، آموزش و بهکارگیری جوانان و نوجوانان، زمینه حضور مؤثر آنان را در عرصههایی که موجب تقویت قدرت و امنیت کشور میشود، فراهم کنند.
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