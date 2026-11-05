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فرماندار کامیاران پیگیر رفع کمبودهای مراکز درمانی شد

گروه استان‌ها - فرماندار کامیاران در نشست بررسی وضعیت بهداشت و درمان شهرستان، بر ضرورت رفع کمبودهای مراکز درمانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات باکیفیت سلامت تأکید کرد.

کد خبر: 100000681تاریخ انتشار: 33 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست بررسی وضعیت بهداشت و درمان شهرستان کامیاران با حضور «سامان عرفانی» فرماندار و مدیران حوزه بهداشت و درمان برگزار شد.

در این نشست، وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی، ظرفیت‌های موجود و نیازهای مراکز سلامت شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار کامیاران با اشاره به اهمیت حوزه سلامت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت جامعه و فراهم کردن دسترسی آسان و باکیفیت شهروندان به خدمات پزشکی، از اهداف و اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و مدیریت مراکز درمانی افزود: باید با تقویت همکاری‌ها، زمینه پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مراجعان فراهم شود.

فرماندار کامیاران همچنین خواستار بررسی دقیق نیازها، اقلام و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه گزارش برای پیگیری و تأمین آن‌ها شد.

عرفانی ابراز امیدواری کرد با پایش مستمر وضعیت سلامت، شناسایی و رفع نقاط ضعف و تداوم بازدیدهای نظارتی، شاهد ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی شهروندان در شهرستان کامیاران باشیم.

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