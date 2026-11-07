کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در کامیاران

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «شهاب رحمتی» فرمانده انتظامی کامیاران اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید میرجلیلی کامیاران هنگام کنترل محور و خودروهای عبوری، به دو دستگاه کامیون باری حامل چوب مشکوک شدند و با هماهنگی مقام قضایی، خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این دو کامیون، ۲۰ تن چوب فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد که محموله مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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