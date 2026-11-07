||19:21
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرکردستان در مسابقات بین‌المللی کیک‌بوکسینگ ۷ مدال کسب کرد
24بازدید
۰

کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در کامیاران

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران از کشف ۲۰ تن چوب قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در بازرسی از دو دستگاه کامیون خبر داد.

کد خبر: 4200406تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

۱۷۱۰۱۵۰۸۸

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «شهاب رحمتی» فرمانده انتظامی کامیاران اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید میرجلیلی کامیاران هنگام کنترل محور و خودروهای عبوری، به دو دستگاه کامیون باری حامل چوب مشکوک شدند و با هماهنگی مقام قضایی، خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این دو کامیون، ۲۰ تن چوب فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد که محموله مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.