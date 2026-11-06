پاسخ ایران به دشمن فراتر از مرزهای جغرافیایی است/ شکست سنگین نتانیاهو و حزبش در انتخابات

گروه استان ها- امام جمعه ایلام گفت: شکست سنگین نتانیاهو و حزب او در انتخابات و درگیری‌های شدید داخلی آنان، در کنار پیام سرزنش‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا به وی، نشان‌دهنده ناکامی برنامه‌ریزی‌های شوم آنان ضد ملت ایران و بازگشت توطئه‌ها به سوی خودشان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام ، حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با اشاره به توان بازدارندگی کشور اظهار کرد: امروز پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به مرزهای جغرافیایی یا ابزارهای سخت محدود نمی‌شود و اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی و زیرساخت‌های سایبری دشمن نیز به عنوان دارایی‌های غیرمادی و بسیار آسیب‌پذیر آنان در تیررس پاسخ هدفمند ایران قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان نمی‌توانند در کشورهای همسایه به آتش‌افروزی بپردازند و خود در ماورای مرزها در امنیت باشند، افزود: امروز دانشمندان و رزمندگان کشور به توانمندی‌هایی دست یافته‌اند که حتی کشورهای اروپایی پشتیبان متجاوزان نیز که تصور امنیت در فاصله جغرافیایی را داشتند، به‌راحتی توسط موشک‌های نقطه‌زن ایران آسیب‌پذیر شده و امنیت آنان به چالش کشیده می‌شود.

امام جمعه ایلام با قدردانی از رضایت و اعلام رسمی سلام فرماندهی معظم کل قوا به بدنه نیروهای مسلح از جمله سپاه، ارتش، فرماندهی انتظامی، مرزبانی، کارکنان وزارت دفاع و خانواده‌های آنان، گفت: نقش‌آفرینی مردم شریف ایران در امتداد هشت سال دفاع مقدس، پایه اصلی قدرت ملی است و در کنار آمادگی نیروهای مسلح، هزینه‌های هرگونه تهاجم احتمالی را برای جبهه استکبار به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

وی در ادامه با تحلیل تحولات سیاسی روزهای اخیر در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا، تصریح کرد: شکست سنگین نتانیاهو و حزب او در انتخابات و درگیری‌های شدید داخلی آنان، در کنار پیام سرزنش‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا به وی، نشان‌دهنده ناکامی برنامه‌ریزی‌های شوم آنان ضد ملت ایران و بازگشت توطئه‌ها به سوی خودشان است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا در سه عرصه مجلس نمایندگان، سنا و فرمانداران ایالت‌ها گفت: واگذاری کامل نتیجه به حزب رقیب و شکست کم‌سابقه حزب حاکم آمریکا در ۲۰ سال گذشته، نتیجه پایداری جانانه ملت ایران بود.

وی یادآور شد: صحبت‌های مقام‌های آمریکایی نیز نشان می‌دهد علت اصلی این ریزش آرا، ناتوانی در جنگ با ایران، گسترش تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و اعتراض شهروندان آمریکایی به هزینه‌شدن مالیات‌هایشان برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تشریح وضعیت عقب‌نشینی بیش از ۵۰۰ کیلومتری نیروهای آمریکایی از خلیج‌فارس و تنگه هرمز برای ایمن ماندن از پاسخ موشکی ایران تاکید کرد: رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی، تحول‌های اخیر را یک «سونامی سیاسی و سرخوردگی» برای سردمداران آمریکا توصیف کرده‌اند که این امر ناشی از یاری خداوند و وحدت ملی است.

وی با هشدار قاطع به دشمنان درباره هرگونه اقدام ماجراجویانه جدید، افزود: توان نظامی، پدافندی و تعداد و کیفیت موشک‌های ما به مراتب بالاتر از گذشته است.

حجت الاسلام کریمی تبار بیان کرد: دشمنان اگر دست به حماقت بزنند، افزون بر امکان فروریختن شریان‌های اقتصادی، قابلیت قطع کابل‌های فیبر نوری عبوری از منطقه خلیج‌فارس وجود دارد که این اقدام، بازارهای سهام، سامانه‌های هوش مصنوعی و ارتباطات جهانی را دچار فلج کامل و زلزله بی‌سابقه اقتصادی خواهد کرد.

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