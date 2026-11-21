



به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، سردار محمدرضا مهدوی از حضور گسترده‌ی بیش از هشتصد هزار نفری بسیجیان و مردم مشهد در اجتماع بزرگ و تاریخ‌ساز جان فدایان ایران در خیابان امام رضای این شهر خبر داد و این حضور را جلوه‌ای کم‌نظیر از قدرت مردمی و عزم ملی در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست.

وی با اشاره به اجتماع باشکوه مردم مشهد اظهار کرد: این حضور معنادار نشان داد مردم مشهد، در برابر استعمار و استکبار، متحدانه پای وطن، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و قدرت واقعی ایران، متکی بر اراده و حضور مردم است.