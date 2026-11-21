بیش از ۸۰۰هزار نفر از بسیجیان و مردم مشهد در اجتماع جان فدا شرکت کردند
گروه استان ها- فرمانده سپاه امام رضا(ع) از حضور گستردهبیش از هشتصد هزار نفری بسیجیان و مردم مشهد در اجتماع بزرگ و تاریخساز جان فدایان ایران در خیابان امام رضای این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، سردار محمدرضا مهدوی از حضور گستردهی بیش از هشتصد هزار نفری بسیجیان و مردم مشهد در اجتماع بزرگ و تاریخساز جان فدایان ایران در خیابان امام رضای این شهر خبر داد و این حضور را جلوهای کمنظیر از قدرت مردمی و عزم ملی در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست.
وی با اشاره به اجتماع باشکوه مردم مشهد اظهار کرد: این حضور معنادار نشان داد مردم مشهد، در برابر استعمار و استکبار، متحدانه پای وطن، استقلال و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و قدرت واقعی ایران، متکی بر اراده و حضور مردم است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.