غربالگری شنوایی بیش از ۴۲ هزار کودک و نوزاد در کردستان

گروه استان‌ها - معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان از غربالگری شنوایی هشت هزار و ۵۲۵ نوزاد و ۳۴ هزار و ۶۰ کودک سه تا پنج سال در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تمامی شهرستان‌های استان به تجهیزات و امکانات سنجش شنوایی مجهز هستند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزانه بهرامی» معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان اظهار کرد: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان سه تا پنج سال با هدف تشخیص و مداخله زودهنگام اختلالات شنوایی، در مناطق شهری و روستایی استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳ دستگاه سنجش شنوایی OAE ویژه نوزادان و کودکان شیرخوار به‌عنوان پایگاه‌های ثابت در سطح استان فعالیت دارند.

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان ادامه داد: همچنین ۱۱ دستگاه غربالگری شنوایی ویژه کودکان سه تا پنج سال به‌صورت پایگاه‌های سیار در شهرها و روستاهای استان خدمات ارائه می‌کنند.

بهرامی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های غربالگری شنوایی در سراسر کردستان گفت: این استان از معدود استان‌های کشور است که تمامی شهرستان‌های آن از تجهیزات و امکانات غربالگری شنوایی برخوردار هستند و این ظرفیت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات تشخیص زودهنگام را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به آمار غربالگری در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت هشت هزار و ۵۲۵ نوزاد و ۳۴ هزار و ۶۰ کودک سه تا پنج سال مورد سنجش و غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان تأکید کرد: اجرای مستمر برنامه غربالگری شنوایی در مناطق شهری و روستایی، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع اختلالات شنوایی و پیشگیری از پیامدهای ناشی از تشخیص دیرهنگام این اختلالات دارد.

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