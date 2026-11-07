||13:21
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرنجات بیمار سقوط‌کرده از درخت در ارتفاعات مریوان پس از ۶ ساعت کوه‌پیمایی
21بازدید
۰

غربالگری شنوایی بیش از ۴۲ هزار کودک و نوزاد در کردستان

گروه استان‌ها - معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان از غربالگری شنوایی هشت هزار و ۵۲۵ نوزاد و ۳۴ هزار و ۶۰ کودک سه تا پنج سال در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تمامی شهرستان‌های استان به تجهیزات و امکانات سنجش شنوایی مجهز هستند.

کد خبر: 4200302تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۷_۱۲-۲۳-۳۴

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزانه بهرامی» معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان اظهار کرد: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان سه تا پنج سال با هدف تشخیص و مداخله زودهنگام اختلالات شنوایی، در مناطق شهری و روستایی استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳ دستگاه سنجش شنوایی OAE ویژه نوزادان و کودکان شیرخوار به‌عنوان پایگاه‌های ثابت در سطح استان فعالیت دارند.

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان ادامه داد: همچنین ۱۱ دستگاه غربالگری شنوایی ویژه کودکان سه تا پنج سال به‌صورت پایگاه‌های سیار در شهرها و روستاهای استان خدمات ارائه می‌کنند.

بهرامی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های غربالگری شنوایی در سراسر کردستان گفت: این استان از معدود استان‌های کشور است که تمامی شهرستان‌های آن از تجهیزات و امکانات غربالگری شنوایی برخوردار هستند و این ظرفیت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات تشخیص زودهنگام را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به آمار غربالگری در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت هشت هزار و ۵۲۵ نوزاد و ۳۴ هزار و ۶۰ کودک سه تا پنج سال مورد سنجش و غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان تأکید کرد: اجرای مستمر برنامه غربالگری شنوایی در مناطق شهری و روستایی، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع اختلالات شنوایی و پیشگیری از پیامدهای ناشی از تشخیص دیرهنگام این اختلالات دارد.

انتهای پیام/


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.