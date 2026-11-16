گروه استان‌ها - مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان، بصیرت و اراده در نسل جوان گفت: دشمنان با تحقیر ملت‌ها، ترویج گناه و تحریف حقیقت به دنبال سلطه بر جوامع هستند، اما ملت آگاه ایران زیر بار ذلت و سلطه نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «میرمجید سیدقریشی»، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور، در مراسم چهارمین سالگرد شهادت دانشجوی شهید غلامرضا بامدی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، با اشاره به نقش الگوهای بزرگ در سرنوشت ملت‌ها اظهار کرد: ملت‌ها با الگوهای بزرگ به عظمت و عزت می‌رسند و شهدا با نثار جان خود، مسیر عزت و ایستادگی را به نسل‌های آینده نشان داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری نسل جوان از ایمان، اراده و بینش قوی افزود: امروز در شرایطی دشوار قرار داریم و دانشجویان باید با شناخت نقشه‌های دشمن، در مسیر حفظ استقلال، هویت و عزت کشور گام بردارند.

سیدقریشی با اشاره به سه راهبرد دشمن برای سلطه بر ملت‌ها تصریح کرد: نخستین راهبرد، تحقیر ملت‌ها و کوچک جلوه دادن اهداف و توانمندی‌های آنان است؛ چراکه ملتی که به توانایی‌ها و هویت خود باور نداشته باشد، به‌تدریج سلطه‌پذیر می‌شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور، ترویج و عادی‌سازی گناه را دومین راهبرد دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با عادی‌سازی رفتارهای نادرست، دروغ، خیانت و فاصله گرفتن از کرامت انسانی، ارزش‌های اخلاقی جوامع را تضعیف کند؛ درحالی‌که انسان مؤمن و برخوردار از کرامت، زیر بار ذلت نمی‌رود.

وی تحریف تاریخ و حقیقت را سومین راهبرد دشمن عنوان کرد و افزود: با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، جایگاه حق و باطل جابه‌جا می‌شود و تلاش می‌کنند چهره شهید و مظلوم را مخدوش و واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند؛ ازاین‌رو، افزایش آگاهی، مطالعه منابع معتبر و پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده، ضرورتی جدی برای نسل جوان است.

سیدقریشی با اشاره به ترور دانشمندان و نخبگان ایرانی از جمله شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کند با حذف دانشمندان و وارد کردن فشارهای اقتصادی می‌تواند ملت ایران را به تسلیم وادار کند، اما مسیر علم، پژوهش و پیشرفت کشور متوقف نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران زیر بار ذلت نمی‌رود، گفت: همان‌گونه که شهدا با ایستادگی خود نشان دادند، حفظ عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور از اصولی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: خون شهدا بی‌ثمر نخواهد ماند و مسیر علم، پیشرفت و پژوهش با قدرت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.