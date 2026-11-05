گروه استان‌ها - رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در بازدیدی سرزده و در روز تعطیل، با حضور در کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان زندان مرکزی سنندج، به‌صورت چهره‌به‌چهره با مددجویان دیدار و درخواست‌ها و مسائل قضایی آنان را بررسی کرد.

بازدید سرزده رئیس‌کل دادگستری کردستان از کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان سنندج

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمد جباری»، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، در بازدیدی سرزده و در روز تعطیل، از کانون اصلاح و تربیت سنندج و بند نسوان زندان مرکزی این شهر بازدید کرد و در جریان مسائل و درخواست‌های مددجویان قرار گرفت.

در این بازدید که «محمد خسروی»، مدیرکل زندان‌های استان و رئیس کانون اصلاح و تربیت سنندج نیز حضور داشت، جباری با تمامی مددجویان کانون اصلاح و تربیت به‌صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد و درخواست‌ها و مشکلات قضایی آنان را مورد بررسی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین با حضور در بند نسوان زندان مرکزی سنندج، به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مددجویان رسیدگی کرد و دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد.

این بازدید با هدف بررسی مستقیم وضعیت مددجویان، پایش مطالبات و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی آنان انجام شد.

جباری در جریان این بازدید بر ضرورت رسیدگی دقیق، قانونی و مسئولانه به مطالبات مددجویان تأکید کرد.

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