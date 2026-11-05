||17:06
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبربارش باران و رعدوبرق در کردستان؛ احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌ها
51بازدید
۰

بازدید سرزده رئیس‌کل دادگستری کردستان از کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان سنندج

گروه استان‌ها - رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در بازدیدی سرزده و در روز تعطیل، با حضور در کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان زندان مرکزی سنندج، به‌صورت چهره‌به‌چهره با مددجویان دیدار و درخواست‌ها و مسائل قضایی آنان را بررسی کرد.

کد خبر: 4200031تاریخ انتشار: 51 بازدید۰

IMG_۲۰۲۶۱۱۰۵_۱۵۰۸۰۶_۹۰۸

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمد جباری»، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، در بازدیدی سرزده و در روز تعطیل، از کانون اصلاح و تربیت سنندج و بند نسوان زندان مرکزی این شهر بازدید کرد و در جریان مسائل و درخواست‌های مددجویان قرار گرفت.

در این بازدید که «محمد خسروی»، مدیرکل زندان‌های استان و رئیس کانون اصلاح و تربیت سنندج نیز حضور داشت، جباری با تمامی مددجویان کانون اصلاح و تربیت به‌صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد و درخواست‌ها و مشکلات قضایی آنان را مورد بررسی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین با حضور در بند نسوان زندان مرکزی سنندج، به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مددجویان رسیدگی کرد و دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد.

IMG_۲۰۲۶۱۱۰۵_۱۵۰۸۰۰_۳۹۶

این بازدید با هدف بررسی مستقیم وضعیت مددجویان، پایش مطالبات و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی آنان انجام شد.

جباری در جریان این بازدید بر ضرورت رسیدگی دقیق، قانونی و مسئولانه به مطالبات مددجویان تأکید کرد.

انتهای پیام/

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.