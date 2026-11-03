گروه استان‌ها - بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی، شهرستان دهگلان طی هفته پیش رو با تغییرات جوی قابل توجهی روبرو خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با ورود توده هوای مرطوب، مه غلیظ و بارش پراکنده باران، دید افقی را در مناطق مختلف شهرستان کاهش داده و شرایط تردد را در جاده‌ها تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شهرستان دهگلان در روزهای آینده شاهد شرایط جوی ناپایداری خواهد بود و تداوم مه‌گرفتگی و بارش پراکنده باران می‌تواند بخش‌هایی از این شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد.





بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، با ورود و استقرار توده هوای مرطوب، پدیده مه در مناطق مختلف شهرستان دهگلان به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز و شب‌ها تداوم خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند موجب کاهش دید افقی و دشوار شدن تردد در محورهای مواصلاتی شود.

همچنین احتمال بارش پراکنده باران در روزهای پیش رو وجود دارد که در کنار مه‌گرفتگی، شرایط جوی متفاوتی را در سطح شهرستان رقم خواهد زد.

با توجه به احتمال کاهش دید در جاده‌ها، به رانندگان توصیه می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

از سوی دیگر، شهروندان و به‌ویژه رانندگان محورهای روستایی و بین‌شهری باید با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.

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