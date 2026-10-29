هشدار شدید رقیب نتانیاهو درباره انتخابات

به گزارش تابناک؛ گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار»، نتانیاهو را به راه‌اندازی کارزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تردیدافکنی درباره نتایج انتخابات کنست متهم کرد.



آیزنکوت از سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) خواست درباره این اتهامات، از جمله ادعاهای مربوط به مداخله خارجی برای افزایش مشارکت در جامعه عربی و وجود رشوه انتخاباتی، تحقیقاتی فوری و جامع انجام دهد.

وی هشدار داد که نباید از اطلاعاتی که هنوز به‌طور کامل بررسی نشده‌اند، برای زیر سؤال بردن نتایج رسمی انتخابات یا به تأخیر انداختن مراسم ادای سوگند اعضای کنست بیست‌وششم استفاده شود.

آیزنکوت، نتانیاهو و متحدانش را به تلاش برای ایجاد تردید درباره مشروعیت انتخابات متهم کرد و خواستار پاسخ‌گویی هر فردی شد که دخالت او در خدشه‌دار کردن سلامت انتخابات اثبات شود.

در مقابل، حزب لیکود آیزنکوت را متهم کرد که می‌کوشد آنچه این حزب «رشوه انتخاباتی به متحدانش از احزاب عربی» خوانده است، توجیه کند.

این اتهامات پس از آن مطرح شد که کمیته مرکزی انتخابات پس از اعلام شمارش کامل آرا از داوید زینی، رئیس شاباک، خواست درباره ادعاهای مربوط به مداخله خارجی در میزان مشارکت جامعه عربی سرزمین‌های اشغالی و نتایج انتخابات تحقیق کند.

منبع: ایسنا

