امروز مرد جوانی در افسریه همسرش را کشت

مرد جوانی امروز در جریان یک جنایت خانوادگی در محله افسریه تهران، همسر خود را به قتل رساند و پس از این اقدام با وارد کردن جراحت به خود، به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش تابناک؛ ساعتی قبل وقوع قتل هولناک زن جوانی در یکی از خانه‌های محله افسریه تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.





به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای جنایی تهران، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.





بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مردی جوان به دلایل نامشخص همسر خود را به قتل رسانده و سپس اقدام به خودزنی کرده است. این مرد با حضور عوامل اورژانس به یکی از بیمارستان‌های شرق تهران منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است.





در حال حاضر کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، بازپرس ویژه قتل، تیم تشخیص هویت، کارشناسان پزشکی قانونی و مأموران کلانتری در محل جنایت حضور دارند و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

منبع: رکنا

اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.