گروه استان‌ها - تسهیل تردد در گذرگاه باشماق، حمایت از حقوق مرزنشینان و مقابله با قاچاق و تهدیدهای امنیتی، محور گفت‌وگوهای مشترک مسئولان مرزی ایران و عراق در منطقه مریوان بود؛ نشستی که بر ضرورت هماهنگی بیشتر دو کشور برای مدیریت بهتر یکی از گذرگاه‌های مهم مرزی تأکید داشت.

باشماق؛ محور رایزنی‌های امنیتی و اقتصادی ایران و عراق برای رفع موانع مرزی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، مدیریت مرزهای مشترک تنها به تأمین امنیت و کنترل رفت‌وآمد محدود نمی‌شود، بلکه روان‌سازی مبادلات، کاهش موانع پیش‌روی مسافران و توجه به معیشت ساکنان مناطق مرزی نیز بخش مهمی از این مسئولیت را تشکیل می‌دهد.

در همین چارچوب، فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در دیداری مشترک در پایانه مرزی باشماق، درباره راهکارهای بهبود شرایط مرزی و افزایش همکاری‌های دوجانبه رایزنی کردند.

در این ملاقات، سرهنگ ستاد علی دریکوند، کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در منطقه مریوان، و سرهنگ سرکوت علی صالح، کلانتر مرز جمهوری عراق در منطقه حلبچه، موضوعات مرتبط با امنیت و مدیریت مرز مشترک را بررسی کردند.

یکی از مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگوها، رفع مشکلات موجود در مسیر تردد از گمرک باشماق بود. تسریع در عبور مسافران و خودروها، برطرف کردن موانع اجرایی و گمرکی و توجه به حقوق مرزنشینان از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.

سرهنگ دریکوند در تشریح این نشست، تبادل اطلاعات مرزی و بررسی مسائل مشترک را از اهداف این ملاقات عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر میان فرماندهان مرزی دو کشور می‌تواند در رسیدگی به مسائل مرزی و ارتقای سطح تعاملات مؤثر باشد.

در بخش دیگری از این دیدار، موضوع مقابله با قاچاق کالا، جابه‌جایی غیرمجاز اشیا، فعالیت‌های تروریستی و سایر تخلفات مرزی مورد بحث قرار گرفت و دو طرف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از این اقدامات تأکید کردند.

باشماق برای مردم مریوان و دیگر مناطق مرزی کردستان، صرفاً یک گذرگاه رسمی نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی، تجاری و ارتباطی منطقه محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه اقدام برای کاهش موانع تردد و تقویت امنیت این مرز می‌تواند در بهبود شرایط فعالیت‌های قانونی و حمایت از معیشت مرزنشینان نقش‌آفرین باشد.

اکنون انتظار می‌رود هماهنگی‌های انجام‌شده میان مسئولان مرزی دو کشور، در کنار حفظ امنیت و مقابله با تخلفات، به نتایج ملموسی در تسهیل رفت‌وآمد مسافران، رفع مشکلات گمرکی و صیانت از حقوق مردم مرزنشین منجر شود.