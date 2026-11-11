تابناک گزارش میدهد؛
باشماق؛ محور رایزنیهای امنیتی و اقتصادی ایران و عراق برای رفع موانع مرزی
گروه استانها - تسهیل تردد در گذرگاه باشماق، حمایت از حقوق مرزنشینان و مقابله با قاچاق و تهدیدهای امنیتی، محور گفتوگوهای مشترک مسئولان مرزی ایران و عراق در منطقه مریوان بود؛ نشستی که بر ضرورت هماهنگی بیشتر دو کشور برای مدیریت بهتر یکی از گذرگاههای مهم مرزی تأکید داشت.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مدیریت مرزهای مشترک تنها به تأمین امنیت و کنترل رفتوآمد محدود نمیشود، بلکه روانسازی مبادلات، کاهش موانع پیشروی مسافران و توجه به معیشت ساکنان مناطق مرزی نیز بخش مهمی از این مسئولیت را تشکیل میدهد.
در همین چارچوب، فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در دیداری مشترک در پایانه مرزی باشماق، درباره راهکارهای بهبود شرایط مرزی و افزایش همکاریهای دوجانبه رایزنی کردند.
در این ملاقات، سرهنگ ستاد علی دریکوند، کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در منطقه مریوان، و سرهنگ سرکوت علی صالح، کلانتر مرز جمهوری عراق در منطقه حلبچه، موضوعات مرتبط با امنیت و مدیریت مرز مشترک را بررسی کردند.
یکی از مهمترین محورهای این گفتوگوها، رفع مشکلات موجود در مسیر تردد از گمرک باشماق بود. تسریع در عبور مسافران و خودروها، برطرف کردن موانع اجرایی و گمرکی و توجه به حقوق مرزنشینان از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.
سرهنگ دریکوند در تشریح این نشست، تبادل اطلاعات مرزی و بررسی مسائل مشترک را از اهداف این ملاقات عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر میان فرماندهان مرزی دو کشور میتواند در رسیدگی به مسائل مرزی و ارتقای سطح تعاملات مؤثر باشد.
در بخش دیگری از این دیدار، موضوع مقابله با قاچاق کالا، جابهجایی غیرمجاز اشیا، فعالیتهای تروریستی و سایر تخلفات مرزی مورد بحث قرار گرفت و دو طرف بر تقویت همکاریهای امنیتی و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از این اقدامات تأکید کردند.
باشماق برای مردم مریوان و دیگر مناطق مرزی کردستان، صرفاً یک گذرگاه رسمی نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی، تجاری و ارتباطی منطقه محسوب میشود. از این منظر، هرگونه اقدام برای کاهش موانع تردد و تقویت امنیت این مرز میتواند در بهبود شرایط فعالیتهای قانونی و حمایت از معیشت مرزنشینان نقشآفرین باشد.
اکنون انتظار میرود هماهنگیهای انجامشده میان مسئولان مرزی دو کشور، در کنار حفظ امنیت و مقابله با تخلفات، به نتایج ملموسی در تسهیل رفتوآمد مسافران، رفع مشکلات گمرکی و صیانت از حقوق مردم مرزنشین منجر شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.