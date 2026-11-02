||13:58
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرملت ایران پس از ۲۴۷ شب ایستادگی، تا خون‌خواهی امام شهید از میدان عقب‌نشینی نمی‌کند
141بازدید

کشف ۲۰ قبضه سلاح جنگی در مرز مریوان

گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۲۰ قبضه سلاح کلاشینکف و ۴۰ خشاب در جریان عملیات مرزبانان در مرزهای شهرستان مریوان خبر داد.

کد خبر: 100000121تاریخ انتشار: 141 بازدید

images (۲)

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «احمدرضا حاتمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، از کشف محموله سلاح جنگی قاچاق در مرزهای شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: این محموله شامل ۲۰ قبضه سلاح کلاشینکف تاشو و ۴۰ تیغه خشاب بود.

وی افزود: مأموران مرزبانی با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای سنگین از سلاح‌های جنگی به داخل کشور در حوزه مرزی مریوان مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: مرزبانان پس از تعقیب و مراقبت و با پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی، محل ورود قاچاقچیان را شناسایی کردند و طی عملیاتی غافلگیرانه و درگیری مسلحانه، موفق به زمین‌گیر کردن آنان شدند.

سردار حاتمی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان در پی آتش سنگین مرزبانان، گفت: در این عملیات ۲۰ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف تاشو به همراه ۴۰ تیغه خشاب کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد و مرزبانان با تمام توان برای تأمین امنیت نوار مرزی و مقابله با قاچاق سلاح و مهمات تلاش می‌کنند.

انتهای پیام/


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

کشف اسلحه قاچاق در مریوان

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.