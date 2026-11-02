کشف ۲۰ قبضه سلاح جنگی در مرز مریوان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «احمدرضا حاتمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، از کشف محموله سلاح جنگی قاچاق در مرزهای شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: این محموله شامل ۲۰ قبضه سلاح کلاشینکف تاشو و ۴۰ تیغه خشاب بود.

وی افزود: مأموران مرزبانی با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای سنگین از سلاح‌های جنگی به داخل کشور در حوزه مرزی مریوان مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: مرزبانان پس از تعقیب و مراقبت و با پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی، محل ورود قاچاقچیان را شناسایی کردند و طی عملیاتی غافلگیرانه و درگیری مسلحانه، موفق به زمین‌گیر کردن آنان شدند.

سردار حاتمی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان در پی آتش سنگین مرزبانان، گفت: در این عملیات ۲۰ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف تاشو به همراه ۴۰ تیغه خشاب کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد و مرزبانان با تمام توان برای تأمین امنیت نوار مرزی و مقابله با قاچاق سلاح و مهمات تلاش می‌کنند.

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