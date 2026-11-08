کشف ۱۴۷ رأس دام قاچاق در مرزهای بانه

گروه استان‌ها - مرزبانان بانه از خروج غیرقانونی ۱۴۷ رأس دام شامل ۱۲۳ گوسفند و ۲۴ گوساله به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف ۱۴۷ رأس دام قاچاق به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در مناطق مرزی این شهرستان خبر داد و گفت: مرزبانان با اجرای عملیاتی هدفمند، مانع خروج این احشام از کشور شدند.

سرهنگ «مراد هنرور» در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام و با رصد مستمر نوار مرزی، مرزبانان از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌زنی و استقرار کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، طی عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند ۱۲۳ رأس گوسفند و ۲۴ رأس گوساله قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف کنند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان پس از رها کردن احشام گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

هنرور در پایان ارزش دام‌های کشف‌شده را برابر اعلام کارشناسان ۱۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و بر تداوم برخورد قاطع با قاچاق دام و خروج غیرقانونی احشام از مرزهای کشور تأکید کرد.

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