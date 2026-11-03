گروه استان‌ها ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جنتی‌محب، مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با اشاره به حضور مستمر مردم استان کردستان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، این حضور را نماد وفاداری مردم به نظام و انقلاب دانست و گفت: ایستادگی مردم در میدان، علاوه بر تقویت روحیه رزمندگان، نقشه دشمن برای ایجاد اختلاف، ناامیدی و تضعیف انسجام ملی را خنثی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد جنتی‌محب»، مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور پرشور و مستمر مردم استان در تجمعات شبانه اظهار کرد: حضور مردم در میدان، آن هم در شرایط مختلف آب‌وهوایی و با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان، پیام روشنی برای تمام جهان دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملتی که پای حاکمیت و آرمان‌های خود بایستد، با فشار دشمنان نه‌تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه قدرتمندتر خواهد شد.





وی افزود: دشمنان به حضور مردم چشم طمع دوخته‌اند و امیدوارند با فشارهای مختلف، مردم را خسته و ناامید کنند و از صحنه مقاومت خارج سازند؛ اما حضور آگاهانه مردم در تجمعات شبانه نشان داده است که این محاسبات اشتباه است.

مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر نقش حضور مردم در تقویت روحیه مدافعان کشور تصریح کرد: این حضور به رزمندگان ما اعتمادبه‌نفس و انگیزه بیشتری می‌دهد تا با تمام توان در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

جنتی‌محب ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف، دامن‌زدن به درگیری‌ها و ناامید کردن مردم، انسجام جامعه را خدشه‌دار کند؛ اما مردم کردستان با حضور خود نشان داده‌اند که در برابر این توطئه‌ها هوشیار و متحد هستند.

وی با اشاره به نقش برجسته بانوان در تجمعات شبانه خاطرنشان کرد: به لطف خداوند، بانوان نقش پیشتازی در این حرکت مردمی دارند و بیش از ۷۰ درصد حاضران در این تجمعات را بانوان تشکیل می‌دهند؛ حضوری که نشان‌دهنده بصیرت، آگاهی و استقامت زنان جامعه است.

جنتی‌محب در پایان تأکید کرد: مردم با این حضور و همراهی، عزم خود را برای ایستادگی تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشته‌اند و این مسیر با وحدت و همبستگی ملت ایران ادامه خواهد داشت.

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