۲۵۲شب حضور شبانه مردم/ باران هم از عزم مردم سنندج کم نکرد + فیلم

گروه استان‌ها - اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی در سنندج برای دویست‌ و پنجاه و دومین شب متوالی برگزار شد؛ حضوری مستمر که طی ماه‌های گذشته به نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و همراهی مردم کردستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه شنبه شانزدهم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ مراسمی که با برگزاری دویست‌ پنجاه همین شب متوالی، به یکی از ماندگارترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی و حضور مردمی در استان تبدیل شده است.





در این آیین، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان آزادی و در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند و حمایت خود را از امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

سخنران این مراسم نیز با اشاره به نقش مردم در تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت کشور، استمرار این اجتماعات را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه شهروندان به مسائل ملی دانست.

این مراسم با قرائت دعا برای عزت، سربلندی و آرامش ایران اسلامی به پایان رسید؛ آیینی که پس از ۲۵۲ شب تداوم، اکنون به یکی از برنامه‌های ثابت و اثرگذار اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده است.



