محکومیت جدید انضباطی برای پرسپولیس و سپاهان

عدم همخوانی تعداد بلیت های فروخته شده در بازی های خانگی پرسپولیس و سپاهان با تعداد حاضران در ورزشگاه باعث جریمه انضباطی آنها شد.

به گزارش تابناک؛ آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بازی های فصل جاری لیگ برتر صادر شد که به شرح زیر است:

*باشگاه خیبر خرم آباد: تخلف سوء رفتار تیمی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی.

* علیرضا قدیری مربی باشگاه گل گهر سیرجان:بدرفتاری در قبال مقام رسمی دو جلسه محرومیت به همراه یک میلیارد ریال جریمه نقدی قابل تجدیدنظر

* باشگاه استقلال خوزستان: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی

* باشگاه شمس اذر قزوین: نقض اصول کلی رفتار: ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی

* باشگاه چادرملو: پرتاب بطری آب و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال قابل تجدیدنظر.

* باشگاه استقلال تهران: پرتاب بطری آب و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و استفاده از مواد دودزا: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه قابل تجدید نظر.

* باشگاه پرسپولیس: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۵۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی

* باشگاه فولاد خوزستان: نقض اصول کلی رفتار: ۲۰۰ میلیون ریال قطعی

* باشگاه سپاهان: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۵۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی

منبع: سایت فدراسیون فوتبال