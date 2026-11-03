زوج یزدی در آستانه مرگ؛ فرزندشان اورژانس را خبر کرد

رئیس اورژانس استان یزد گفت: یک زوج در روستایی از توابع شهرستان تفت، به دلیل کاهش سطح هوشیاری و در پی تماس کودک با مرکز اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش تابناک، رئیس اورژانس استان یزد، جواد سهیلی اظهار کرد: به دنبال تماس فرزند یک زوج با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و به دلیل ناتوانی والدین در برقراری تماس با اورژانس در روستا، نامساعد بودن وضعیت آنان را به مرکز اورژانس اطلاع داده، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به بسته بودن درب منزل و عدم پاسخگویی افراد داخل ساختمان، پس از هماهنگی با عوامل انتظامی‌ و باز شدن درب منزل توسط همسایگان، کارشناسان اورژانس بر بالین بیماران حاضر شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: این زوج که دچار کاهش سطح هوشیاری شده بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه احتمال مسمومیت با شوینده مطرح شده ولی علت قطعی وقوع این حادثه توسط مراجع ذیربط در دست بررسی است.

منبع: روابط عمومی اورژانس استان یزد