بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره سفر خالد بن سلمان به تهران

وزارت خارجه عربستان در بیانه‌ای، سفر وزیر دفاع این کشور به تهران را در راستای حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان دانست.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۰۶
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بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره سفر خالد بن سلمان به تهران

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه عربستان درباره سفر هیئت عربستانی به تهران بیانیه‌ای صادر کرد.

حمایت ریاض از میانجی‌گری قطر و پاکستان

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: سفر خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان به تهران در چارچوب تلاش‌های کشورهای عضو توافق دفاعی مشترک مکه برای کاهش شدت تنش انجام می‌شود. هدف از سفر به تهران تشویق به گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک میان طرف‌های بحران کنونی است.

این وزارتخانه همچنین این سفر را در راستای حمایت از تلاش‌های میانجیگری دانست که توسط قطر و پاکستان انجام می‌شود.

وزارت خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که طرف‌های بحران با نتایج این سفر و تلاش‌های میانجیگرانه، برخوردی مثبت و عمل‌گرایانه داشته باشند.

تأکید عربستان بر نقش کشورهای عضو توافق مکه در برقراری امنیت منطقه

این وزارتخانه در ادامه بر اهمیت گشودن کانال‌های مذاکراتی برای جلوگیری از تشدید تنش نظامی در منطقه تاکید کرد.

وزارت خارجه عربستان همچنین نسبت به دستیابی به توافقی که به بحران پایان می‌دهد و امنیت و صلح را در منطقه و جهان محقق می‌کند، ابراز امیدواری کرد.

این وزارتخانه بار دیگر بر نقش محوری کشورهای عضو توافق مکه در برقراری امنیت منطقه و ثبات آن تاکید کرد.

منبع: الجزیزه

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وزارت خارجه عربستانخالد بن سلمانتهران
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