گروه استان‌ها - تیم منتخب کیک‌بوکسینگ استان کردستان در مسابقات بین‌المللی سبک توان به میزبانی استان تهران، با کسب ۴ مدال طلا و ۳ مدال نقره، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، تیم منتخب کیک‌بوکسینگ استان کردستان در مسابقات بین‌المللی سبک توان که به میزبانی استان تهران برگزار شد، با کسب هفت مدال رنگارنگ، افتخار دیگری برای ورزش استان به ارمغان آورد.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران کردستانی موفق به کسب چهار مدال طلا و سه مدال نقره شدند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، عادل شریفی و کاویان حاجی‌میرزایی در رده بزرگسالان موفق به کسب مدال طلا شدند و ماردین محمدی نیز مدال نقره این رده را به دست آورد.

همچنین مهدی امیری در رده جوانان صاحب مدال نقره شد و در رده نوجوانان نیز مانی رادمان و ماردین سلیمان‌پور دو مدال طلا و رادمان آقایی مدال نقره را کسب کردند.

در این مسابقات، حسین باتمانی، مربی کردستانی، در کسوت مربی تیم منتخب ایران مسئولیت هدایت این تیم را برعهده داشت.

همچنین اسماعیل حسینی به‌عنوان سرپرست و صدیق اکبری به‌عنوان مربی، تیم منتخب استان کردستان را در این رقابت‌ها همراهی کردند.

کسب این نتایج، بار دیگر ظرفیت و استعداد ورزشکاران کردستانی در رشته‌های رزمی را به نمایش گذاشت.