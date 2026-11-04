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در گفت و گو با تابناک مطرح کرد:

دانش‌آموزان با وجدان بیدار در مسیر انقلاب حضور دارند +فیلم

کد خبر: 100000569تاریخ انتشار: 6 بازدید۰

امیر۴۵

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «کیومرث امیرخانی» در حاشیه راهپیمایی 13 آبان در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه  با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان، این روز را یادآور حوادث سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا عنوان کرد و اظهارکرد: ۱۳ آبان تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه یادآور روحیه استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است.

وی با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در تحولات انقلاب اسلامی افزود: دانش‌آموزان با وجدان بیدار، آگاهی و شناخت مسیر انقلاب، در صحنه حضور دارند و نقش مهمی در پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا می‌کنند.


رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و آگاهی‌بخشی در میان نسل جوان تأکید کرد.

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دانش آموزانکرمانشاهتابناکراهپمایی

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