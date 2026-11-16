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تابناک
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حکم حبس ابد برای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم

حزب الوفاق بحرین اعلام کرد: دادگاه کیفری عالی این کشور به‌صورت غیابی برای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته بحرینی، حکم حبس ابد صادر کرده است.

کد خبر: 4202209تاریخ انتشار: 882 بازدید

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به گزارش تابناک؛ حزب الوفاق بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دادگاه کیفری عالی این کشور به‌صورت غیابی برای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته بحرینی، حکم حبس ابد صادر کرده است.

حزب الوفاق بحرین نوشت: این حکم در ادامه تشدید اقدامات قضایی و امنیتی رژیم آل خلیفه علیه علما و فعالان دینی بحرین صادر شده است.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که بحرین پس از جنگ ۴۰ روزه شاهد موج گسترده‌ای از بازداشت علما و فعالان دینی و سلب تابعیت شمار زیادی از شهروندان بوده است.


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برچسب ها

بحرینحکمحکم حبسحبس ابدآیت الله شیخ عیسی قاسمجنگ 40 روزهحزب وفاق

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