882بازدید
حکم حبس ابد برای آیتالله شیخ عیسی قاسم
حزب الوفاق بحرین اعلام کرد: دادگاه کیفری عالی این کشور بهصورت غیابی برای آیتالله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته بحرینی، حکم حبس ابد صادر کرده است.
به گزارش تابناک؛ حزب الوفاق بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دادگاه کیفری عالی این کشور بهصورت غیابی برای آیتالله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته بحرینی، حکم حبس ابد صادر کرده است.
حزب الوفاق بحرین نوشت: این حکم در ادامه تشدید اقدامات قضایی و امنیتی رژیم آل خلیفه علیه علما و فعالان دینی بحرین صادر شده است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که بحرین پس از جنگ ۴۰ روزه شاهد موج گستردهای از بازداشت علما و فعالان دینی و سلب تابعیت شمار زیادی از شهروندان بوده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.