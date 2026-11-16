هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در بحرین

سفارت آمریکا در منامه با صدور هشداری امنیتی در خصوص حملات احتمالی و اختلالات سفر، از شهروندان خود در بحرین خواست تا «حداکثر احتیاط و هوشیاری» را در پیش بگیرند.

به گزارش تابناک؛ در هشدار سفارتخانه آمریکا ادعا شده که «این خطر وجود دارد نیروهای انصارالله یمن حملات مسلحانه‌ای را آغاز کنند و همینطور ایران تلاش‌هایی را برای هدف قرار دادن مسوولان، زیرساخت‌ها و منافع آمریکایی در منطقه در پیش بگیرد.»

بنا بر این گزارش؛ سفارت آمریکا در منامه همچنین نسبت به احتمال اعلام وضعیت اضطراری، لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال گسترده در سفرها در خاورمیانه هشدار داد.

این سفارت در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که همچنان به طور معمول به ارائه خدمات کنسولی و ویزا ادامه می‌دهد، ضمن اینکه به مسافران توصیه می‌کند به‌روزرسانی‌های خطوط هوایی را دنبال کنند و برنامه‌های جایگزین داشته باشند.

سپاه پاسداران ایران پیش از این اعلام کرده بود که با ۶ فروند پهپاد، رادارهای آمریکا در پایگاه هوایی «الرفاع» در بحرین را هدف قرار داده است.

در مقابل نیروی دفاعی بحرین مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چند حمله ایران را قبل از رسیدن به اهدافشان رهگیری و منهدم کرده‌است، این در حالی است که وزارت کشور بحرین با صدور هشدارهایی، از ساکنان خواسته است به مکان‌های امن بروند.

منبع: ایسنا



