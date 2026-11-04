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ناو هواپیمابر «روزولت» در حرکت به سمت خاورمیانه

کد خبر: 100000602تاریخ انتشار: 11715 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ تحلیل‌گر حوزه ایران در موسسه اوراسیا گروپ معتقد است که اظهارات ترامپ در کنار نتایج انتخابات دیشب، به تقویت این باور دامن زده که خطر تشدید تنش‌ها در حال کاهش است.

 ریگوری برو تحلیلگر حوزه انرژی و ایران در موسسه اوراسیا گروپ نوشت: اظهارات ترامپ به روزنامه فایننشال تایمز، در کنار نتایج انتخابات دیشب، به تقویت این باور دامن زده است که خطر تشدید تنش‌ها در حال کاهش است.

 وی افزود: در همین حال، ناو هواپیمابر «روزولت» اکنون در تنگه مالاکا قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی یک هفته آینده وارد حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) شود.

منبع: انتخاب

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برچسب ها

خاورمیانهترامپنتایج انتخاباتناو هواپیمابر روزولت

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نظرات بینندگان

اسا مهرنیا.ابن حسن عسکری..۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۲۱:۳۳

جنگ سنگ تمام و غیر قابل محاسبه است...و حتما انجامی سخت دارد

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